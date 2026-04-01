Moscova denunță că atacurile aeriene au avariat și Catedrala ortodoxă rusă din Teheran. „Totul din cauza aventurii militare a SUA şi Israelului”

Catedrala ortodoxă rusă din Teheran a fost avariată în urma unor atacuri aeriene, care nu au provocat victime, afirmă miercuri Ambasada Rusiei în Iran.

„Pe 1 aprilie, dimineaţa, au avut loc două atacuri aeriene cu rachete în imediata apropiere a Catedralei Ortodoxe Sfântul Nicolae din Teheran. Clădirea principală, spaţiile de cazare şi mai multe clădiri tehnice au fost avariate. Nu s-au înregistrat victime”, a precizat ambasada într-o postare pe reţelele sociale, potrivit News.ro.

În plus, susţine reprezentanţa diplomatică, „a fost grav avariat azilul de bătrâni rus situat pe teritoriul alăturat (printre altele, s-a prăbuşit acoperişul), în care locuiesc şi în prezent persoane în vârstă aflate în îngrijire. Slavă Domnului, nu există victime sau răniţi”, se arată într-un mesaj publicat pe Telegram.

„Menţionăm că Catedrala Sfântul Nicolae a fost afectată în timpul Postului Mare şi în ajunul uneia dintre principalele sărbători religioase – Paştele. Din cauza aventurii militare a SUA şi a Israelului, comunitatea ortodoxă din Iran este privată de posibilitatea de a frecventa biserica”, arată ambasada.

„Clădirea Catedralei Sfântul Nicolae, proiectată de renumitul nostru compatriot, arhitectul Nikolai Markov, a fost avariată. Această clădire este unul dintre monumentele înscrise pe Lista naţională a patrimoniului cultural al Iranului”, precizează ambasada, care adaugă: „Condamnăm cu fermitate agresiunea americană şi israeliană în desfăşurare împotriva Iranului, care afectează tot mai multe obiective ale infrastructurii civile şi ale patrimoniului religios şi cultural”.

Misiunea diplomatică rusă din Teheran a publicat de asemenea imagini de la faţa locului, care arată bucăți din tavan prăbuşite, moloz pe podea şi geamuri sparte.