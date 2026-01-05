Moscova îi avertizează pe ruși să nu meargă în Venezuela

Susținători înarmați ai președintelui venezuelean Nicolas Maduro stau de pază și supraveghează comercianții pentru a împiedica speculațiile cu prețurile mărfurilor în Caracas, pe 4 ianuarie 2026, la o zi după ce acesta a fost capturat într-un raid american. FOTO: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

Rusia și-a sfătuit, luni, cetățenii să nu călătorească în Venezuela.

Avertismentul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au lansat un atac asupra Venezuelei și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și pe soția acestuia.

Atât Ambasada Rusiei la Caracas, cât și Ministerul Economiei au emis declarații similare, îndemnându-i pe cetățenii ruși să nu meargă în Venezuela pe fondul „agresiunii armate a SUA împotriva Venezuelei și al pericolului unor atacuri repetate”.

Ministerul rus al Economiei a recomandat, de asemenea, operatorilor turistici ruși să suspende vânzarea și promovarea călătoriilor în această țară din America de Sud.

Rusia menține de mult timp relații strânse cu Venezuela, care includ cooperare în domeniul energetic, legături militare și contacte politice la nivel înalt, iar Moscova a susținut diplomatic Caracasul de ani de zile, în contextul în care ambele țări încearcă să-și întărească relațiile comerciale și să consolideze investițiile reciproce.