Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a apreciat primirea călduroasă oferită de Donald Trump liderului de la Kremlin. Iar apoi a ironizat presa occidentală cu asta, potrivit unui mesaj citat de Tass.

Reprezentanta oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat pe canalul său de Telegram întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska.

„Presa occidentală se află într-o stare care poate fi numită nebunie, la limita nebuniei totale: timp de trei ani au vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut covorul roșu care l-a întâmpinat pe președintele rus în Statele Unite”, a subliniat Zaharova, citată de Tass.

Oficiala Ministerului de Externe a avut această reacție după primirea călduroasă rezervată lui Vladimir Putin în Alaska.

Trump l-a aplaudat pe liderul de la Kremlin, i-a întins covorul roșu și l-a luat apoi în limuzina prezidențială, în drumul spre locația în care au loc negocierile.

Observatorii internaționali au susținut în mod repetat că simpla invitație a lui Putin în SUA reprezintă o victorie pentru Putin, care era izolat în lumea occidentală.

Aplauzele lui Trump au stârnit și ele deja comentarii suplimentare de la criticii lui Trump.

Apropo de presa occidentală, Vladimir Putin nu a răspuns la întrebările reporterilor înainte de prima rundă de discuții cu Trump.

A fost întrebat dacă ar fi de acord cu un armistițiu, dacă s-ar angaja să nu mai ucidă civili și de ce Trump ar trebui să aibă încredere în cuvântul său acum.

A păstrat tăcerea. Putin a fost apoi văzut strigând ceva în direcția presei, dar nu este clar ce a spus.