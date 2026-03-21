Putin, mesaj către liderii iranieni: „Moscova rămâne un prieten loial și un partener de încredere pentru Teheran”

Președintele rus Vladimir Putin i-a felicitat pe liderii iranieni cu ocazia Nowruzului (Noul An persan) și a declarat că „Moscova rămâne un prieten loial și un partener de încredere pentru Teheran”, a transmis Kremlinul sâmbătă, conform Reuters.

Amploarea sprijinului oferit de Rusia Iranului este însă contestată. Unele surse iraniene au afirmat că au primit foarte puțin ajutor real din partea Moscovei în cea mai gravă criză cu care se confruntă Iranul de la răsturnarea șahului, susținut de SUA, în revoluția din 1979.

Vladimir Putin a transmis felicitări liderului suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și președintelui iranian Masoud Pezeshkian cu ocazia Anului Nou iranian, a transmis Kremlinul.

„Vladimir Putin a urat poporului iranian să depășească cu demnitate încercările dificile și a subliniat că, în acest moment greu, Moscova rămâne un prieten loial și un partener de încredere pentru Teheran”, a precizat Kremlinul.

Rusia susține că atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au aruncat întregul Orient Mijlociu în haos și au declanșat o criză energetică globală majoră, iar Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian drept o „crimă cinică”.

Potrivit Politico, Moscova a propus un schimb către Washington: Kremlinul să renunțe la schimbul de informații cu Iranul dacă SUA încetează să furnizeze Ucrainei informații despre Rusia, însă Statele Unite au respins ideea. Kremlinul a calificat informația drept falsă.

Rusia a pierdut un aliat după ce Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, însă Moscova a beneficiat de creșterea prețurilor la petrol provocată de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, un partener strategic.

Parteneriatul strategic publicat nu include o clauză de apărare reciprocă, iar Rusia a declarat în repetate rânduri că nu dorește ca Iranul să dezvolte o bombă atomică, un pas despre care Moscova se teme că ar declanșa o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu.