O ofertă propusă de Moscova și refuzată de SUA a stârnit îngrijorare în Europa: „Scandaloasă”

Moscova a propus Statelor Unite un schimb de concesii, în baza căruia Kremlinul să înceteze furnizarea de informații de intelligence către Iran, inclusiv coordonatele precise ale unor active militare americane din Orientul Mijlociu, dacă Washingtonul oprește sprijinul informativ acordat Ucrainei privind Rusia, potrivit Politico.

Două persoane familiarizate cu negocierile dintre SUA și Rusia au declarat că o astfel de propunere a fost făcută de emisarul rus Kirill Dmitriev către trimișii administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută de la Miami.

Statele Unite au respins propunerea, au adăugat sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al discuțiilor.

Cu toate acestea, simpla existență a unei astfel de propuneri a stârnit îngrijorări în rândul diplomaților europeni, care se tem că Moscova încearcă să creeze o ruptură între Europa și Statele Unite într-un moment critic pentru relațiile transatlantice.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Vineri, acesta și-a criticat dur aliații din NATO, pe care i-a numit „lași”.

Casa Albă a refuzat să comenteze, iar Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Politico.

Un diplomat al UE a calificat propunerea Rusiei drept „scandaloasă”. Acordul sugerat riscă să alimenteze suspiciunile tot mai mari din Europa că întâlnirile dintre Witkoff și Dmitriev nu produc progrese concrete spre un acord de pace în Ucraina, ci sunt privite de Moscova ca o oportunitate de a atrage Washingtonul într-un aranjament bilateral între cele două puteri, care ar lăsa Europa pe margine.

Joi, Kremlinul a anunțat că negocierile de pace pentru Ucraina, mediate de SUA, sunt „în așteptare”.

Rusia a făcut mai multe propuneri legate de Iran către Statele Unite, toate respinse de partea americană, a declarat o altă persoană familiarizată cu discuțiile. Aceasta a precizat că SUA au respins și o propunere de a transfera uraniul îmbogățit al Iranului în Rusia, informație relatată inițial de Axios.

Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul de la începutul războiului, a declarat o persoană informată cu privire la datele de intelligence. Wall Street Journal a relatat prima despre această intensificare și a scris că Moscova furnizează imagini din satelit și tehnologie pentru drone pentru a ajuta Teheranul să vizeze forțele americane din regiune. Kremlinul a calificat informațiile drept „știri false”.

Donald Trump a sugerat o legătură între schimbul de informații cu Iranul și Ucraina într-un interviu recent pentru Fox News, afirmând că președintele rus Vladimir Putin „s-ar putea să îi ajute (pe iranieni, n.r.) puțin, da, cred, iar el probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?”.

Statele Unite continuă să furnizeze informații Ucrainei, chiar dacă au redus alte forme de sprijin. Washingtonul a suspendat temporar acest schimb anul trecut, după o întâlnire tensionată din Biroul Oval între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy.

Un diplomat european a încercat să minimizeze riscurile propunerii rusești, menționând că președintele Franței, Emmanuel Macron, declara în ianuarie că „două treimi” din informațiile militare pentru Ucraina sunt furnizate în prezent de Franța.

Cu toate acestea, schimbul de informații rămâne unul dintre ultimii piloni esențiali ai sprijinului american pentru Ucraina, după ce administrația Trump a oprit anul trecut cea mai mare parte a ajutorului financiar și militar pentru Kiev. Washingtonul continuă să livreze arme Ucrainei, însă în cadrul unui program coordonat de NATO, în care aliații plătesc Statelor Unite pentru echipamentele militare. Livrările de muniții critice pentru apărarea antiaeriană sunt însă sub presiune, pe fondul conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Cel mai recent, administrația Trump a decis să relaxeze sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a reduce presiunea asupra piețelor petroliere, ceea ce a generat îngrijorare și critici puternice din partea liderilor europeni, inclusiv a cancelarului german Friedrich Merz.