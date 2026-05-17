Moscova, ținta unui atac „masiv” cu drone, anunță autoritățile. Cel puțin trei morți

Moscova și regiunea omonimă au fost ținta unor atacuri masive cu drone, soldate cu cel puțin trei morți, au declarat autoritățile locale la mai puțin de o săptămână după încheierea armistițiului cu Ucraina, transmite AFP.

Apărarea antiaeriană rusă a doborât în timpul nopții de sâmbătă spre duminică cel puțin 74 de drone și peste 120 în ultimele 24 de ore, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin.

În regiunea Moscovei (care nu include teritoriul acesteia, n.r.), se confruntă cu „un atac cu drone la scară largă începând cu ora 03:00”, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov pe Telegram.

El a menționat că o femeie a murit în localitatea Khimki, la nord-vest de Moscova, iar doi bărbați au fost uciși într-un sat din comuna Mytishchi (nord-est).

În restul regiunii, mai multe locuințe au fost avariate și „infrastructuri” au fost atacate, patru persoane fiind rănite, potrivit acestuia.

Chiar în Moscova, un atac a provocat 12 răniți, „în special muncitori” de pe un șantier situat în apropierea unei rafinării, potrivit primarului.

„Producția rafinăriei nu a fost perturbată. Trei clădiri rezidențiale au fost avariate”, a precizat Sobianin.

Autoritățile ruse nu au precizat originea acestor atacuri.

Cu toate acestea, Ucraina, ca răspuns la bombardamentele zilnice ale armatei ruse de peste patru ani, lovește în mod regulat ținte din Rusia, asigurând că vizează atât obiective militare, cât și energetice, pentru a reduce posibilitatea ca Moscova să-și finanțeze ofensiva.

Dacă regiunea capitalei este ținta regulată a atacurilor cu drone, Moscova însăși, situată la peste 400 de kilometri de granița ucraineană, este vizată mai rar.

Ucraina și Rusia și-au reluat atacurile reciproce în noaptea de luni spre marți, după expirarea unei armistiții de trei zile negociat de Statelor Unite cu ocazia comemorărilor din Rusia ale sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat că Ucraina are dreptul să lovească obiective petroliere și militare din Rusia, ca răspuns la atacul mortal care a făcut cel puțin 24 de morți la Kiev cu o zi înainte.