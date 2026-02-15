Mossad spune că Jeffrey Epstein nu a fost agentul lor

Un val de reportajeși documente publicate recent care detaliază relația dintre fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein a reaprins afirmațiile conform cărora Epstein ar fi lucrat pentru Mossad-ul israelian, o teorie pe care sursele de informații israeliene și liderii politici de rang înalt o resping cu tărie, scrie Fox News.

Foști oficiali ai serviciilor secrete israeliene au declarat pentru Fox News că Epstein nu a lucrat niciodată pentru Mossad, acuzația fiind incompatibilă cu modul în care funcționează agenția.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins și el afirmațiile, scriind pe X: „Relația strânsă neobișnuită a lui Jeffrey Epstein cu Ehud Barak nu sugerează că Epstein a lucrat pentru Israel. Dovedește contrariul.”

În aceeași postare, Netanyahu și-a intensificat criticile, scriind: „Blocat în pierderea alegerilor de acum peste două decenii, Barak a încercat ani de zile în mod obsesiv să submineze democrația israeliană, colaborând cu stânga radicală pentru a răsturna guvernul israelian ales.”

Fostul prim-ministru Naftali Bennett a respins, de asemenea, vehement acuzațiile, scriind : „În calitate de fost prim-ministru israelian, având în vedere că Mossad-ul mi-a raportat direct, vă spun cu 100% certitudine: Acuzația că Jeffrey Epstein a lucrat cumva pentru Israel sau că Mossad-ul a condus o rețea de șantaj este categoric și total falsă. Conduita lui Epstein, atât cea criminală, cât și cea pur și simplu josnică, nu a avut nicio legătură cu Mossad-ul sau cu Statul Israel. Epstein nu a lucrat niciodată pentru Mossad.”

Fostul director al Mossad-ului, Yossi Cohen, a respins și el afirmațiile într-un interviu podcast acordat publicației The Free Press , spunând că Epstein nu a avut „absolut nimic” de-a face cu Mossad-ul – „nici ca agent, nici colaborator. Nimic”.

Barak, care a fost prim-ministru între 1999 și 2001 și ulterior ministru al apărării în guvernul lui Netanyahu, a devenit unul dintre cei mai vocali oponenți politici ai lui Netanyahu.

Într-o declarație pentru Fox News Digital, biroul lui Barak a ripostat, descriind remarcile lui Netanyahu ca fiind motivate politic și reiterând că regretă că s-a întâlnit vreodată cu Epstein, negând în același timp orice faptă ilegală.

„Barak a declarat în repetate rânduri și public că regretă că s-a întâlnit vreodată cu Jeffrey Epstein. Nu există nicio acuzație credibilă – niciuna – că Barak s-ar fi angajat în vreun comportament ilegal sau neadecvat”, se arată în declarație.

Biroul lui Barak a numit, de asemenea, atacurile lui Netanyahu „acțiunile disperate ale unui politician eșuat și panicat” și „o încercare patetică de a distrage atenția de la performanța sa catastrofală”, acuzându-l pe prim-ministru că încearcă să transfere vina pentru eșecurile naționale.

Materialele recent descoperite continuă să documenteze interacțiunile personale și profesionale ale lui Barak cu Epstein, inclusiv șederile în apartamentul lui Epstein din New York și întâlnirile aranjate prin intermediul finanțatorului.