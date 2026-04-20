Mossad afirmă că Iranul a plănuit să atace un oleduct important. Arestări în Azerbaidjan

Israelul a declarat luni că a descoperit o rețea iraniană care plănuise să atace o conductă ce transportă țiței din Azerbaidjan către Marea Mediterană, precum și ținte israeliene și evreiești din Azerbaidjan, relatează Reuters.

Într-o declarație comună, agențiile de informații Mossad și Shin Bet au afirmat că au dejucat un plan al Corpul Gardienilor Revoluției Islamice de a ataca conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, care traversează Georgia spre Turcia, în urmă cu câteva săptămâni.

Potrivit agențiilor de informații israeliene, celula plănuise de asemenea atacuri asupra unor ținte evreiești și israeliene din Azerbaidjan, inclusiv asupra ambasadei Israelului și a unei sinagogi din Baku, precum și asupra liderilor comunității evreiești din Azerbaidjan.

Ministerul de Externe al Iranului nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Ce spun Mossad și Shin Bet despre operațiunea pe care o atribuie „Unității 4000” a Iranului

Membrii celulei, care aveau în posesie drone încărcate cu explozibili și alte tipuri de explozibili, au fost arestați de autoritățile azere.

„Pentru a-și pune în aplicare intențiile, celula a lucrat la colectarea de informații despre ținte folosind diverse metode, inclusiv supravegherea fizică și fotografierea, toate sub ordine directe din partea coordonatorilor lor din Iran”, se arată în declarația serviciilor israliene.

„Această dezvăluire, alături de o intensă investigație de informații și de activități operaționale pe teren, a dus la descoperirea rețelei teroriste secrete care a fost creată în cadrul IRGC și al lanțului său de comandă”, mai afirmă Mossadul și Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului.

Potrivit declarației, celula era condusă de Rahman Moqadam, care era și șeful Diviziei de Operațiuni Speciale din cadrul serviciului de informații al IRGC, cunoscută drept „Unitatea 4000”.

Moqadam a fost ucis luna trecută în timpul unor lovituri aeriene israeliene împotriva Iranului.