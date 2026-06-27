Moștenitorul imperiului Porsche capitulează, după ce „tunelul pentru un singur om” a revoltat Salzburgul și a iscat proteste

Wolfgang Porsche, șeful imperiului auto german omonim, pare să fi renunțat la planurile sale controversate de a construi un tunel privat prin dealurile orașului Salzburg, după ce proiectul a stârnit un val de critici, scrie The Guardian.

Omul de afaceri (83 de ani) a cumpărat în 2020 cu 8,4 milioane de euro vila istorică Paschinger Schlössl, o proprietate din secolul al XVII-lea situată la marginea orașului austriac.

În urmă cu an, a obținut din partea autorităților locale aprobarea, plătind 48.000 de euro, pentru un proiect estimat la aproximativ 10 milioane de euro pentru a construi un tunel privat de 500 de metri, care urma să lege o parcare publică din centrul orașului de un garaj subteran cu opt locuri amenajat lângă vila magnatului.

Wolfgang Porsche și prințesa Gabriele de Leiningen. FOTO: Manfred Siebinger / imago stock&people / Profimedia

Proiectul a stârnit indignare în orașul natal al marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.



Planul a fost catalogat de către locuitori drept un simbol al privilegiilor excesive într-un oraș afectat de criza locuințelor și de creșterea masivă a chiriilor.

„Un oraș pentru toți, nu un tunel pentru un singur om”, a fost unul din sloganuri folosit de austriecii nemulțumiți care au protestat.

Porsche magnate puts historic Salzburg villa up for sale after row over private ‘tunnel for one.



Wolfgang Porsche, the Austrian-German automotive magnate, appears to have abandoned plans to build a private 500-metre tunnel for his cars through the Salzburg hills after a public… pic.twitter.com/jWCCOOeA3z — Darlington Enemchukwu (@Darlington576) June 26, 2026

Controversa a fost amplificată și de valoarea istorică a proprietății. Vila a aparținut scriitorului evreu Stefan Zweig, care a locuit acolo până în 1934, când a fost nevoit să părăsească Austria din cauza regimului austrofascist.

Stefan Zweig, despre vila istorică: „romantică și nepractică”

Zweig, ale cărei memorii a inspirat filmul lui Wes Anderson, „Grand Budapest Hotel”, descria proprietatea drept „romantică și nepractică”.

El sublinia că farmecul său consta tocmai în faptul că era inaccesibilă mașinilor și la care se poate ajunge doar urcând peste o sută de trepte pe dealul Kapuzinerberg.

Aleea abruptă care urcă de la Stefan-Zweig Platz, o mică piață publică din centrul istoric al Salburgului până la Kapuzinerberg. Sursă foto: Dreamstime.com

Wolfgang Porsche a decis acum să scoată proprietatea istorică la vânzare pentru 12,7 milioane de euro. Viitorul proprietar va putea beneficia de autorizația pentru tunel, însă doar până la expirarea acesteia, la sfârșitul anului 2028.

Decizia de a renunța la proiect a fost interpretată de presa locală drept o consecință directă a reacțiilor negative generate de planul „tunelului pentru un singur om”.

„Dezbatere alimentată de invidie”

Rreprezentanții lui Porsche au refuzat să confirme oficial acest lucru. Un administrator al proprietăților familiei a confirmat vânzarea, dar nu a vrut să spună de ce maganatul a renunțat la proiect în timp ce a descris disputa drept o „dezbatere alimentată de invidie”.

După apariția informațiilor privind vânzarea, reprezentanții Partidului Verzilor din Salzburg au cerut retragerea autorizației, argumentând că aceasta a contribuit la creșterea valorii imobilului și că terenurile publice nu ar trebui folosite pentru speculații imobiliare.

Agenția imobiliară care se ocupă de vânzare promovează explicit proiectul tunelului drept unul dintre principalele atuuri ale proprietății, descriindu-l ca pe o facilitate „unică în Salzburgul istoric”.

Nepotul fondatorului imperiului, Ferdinand Porsche, s-a căsătorit discret anul trecut, la 82 de ani, cu prințesa Gabriele de Leiningen.

Președintele consiliului de supraveghere al Porsche, Wolfgang Porsche, și-a partenera sa și-au unit destinele într-o ceremonie privată la Salzburg.