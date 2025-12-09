La 82 de ani, Wolfgang Porsche, șeful imperiului auto german, s-a căsătorit discret cu prințesa Gabriele de Leiningen. Vestea aflată de jurnaliști după ceremonie

La scurt timp după nunta din Salzburg, prințesa Gabriele zu Leiningen a preluat conducerea exclusivă a companiei imobiliare a lui Wolfgang Porsche, scrie revista germană Stern.

Președintele consiliului de supraveghere al Porsche, Wolfgang Porsche, s-a căsătorit cu partenera sa, Gabriele zu Leiningen, într-o ceremonie privată la Salzburg, a confirmat avocatul lor pentru agenția de presă germană dpa.

Este a patra căsătorie a omului de afaceri german, ajuns la 82 de ani. Porsche, care s-a căsătorit pentru prima dată în 1970, a divorțat de a treia soție în 2023, scrie Bild.

Acesta s-a apropiat de zu Leiningen, pe care o cunoștea de peste 20 de ani, și a început o relație cu ea în același an, după o vacanță petrecută împreună în Maldive.

Zu Leiningen, care este cu 20 de ani mai tânără decât noul său soț, este descendentă a familiei Thyssen, fostă familie nobiliară și fondatoare a ThyssenKrupp, cea mai mare companie siderurgică din Germania.

Ea s-a căsătorit cu prințul Karl Emich Leiningen în 1991, dar a divorțat în 1998. În același an, s-a recăsătorit cu Aga Khan IV, liderul comunității religioase ismaelite, de care a divorțat în 2014. Ea și-a reluat apoi numele și titlul de dinaintea acestei căsătorii: prințesa Gabriele zu Leiningen.

Wolfgang Porsche, nepotul fondatorului Porsche, Ferdinand Porsche, este președintele consiliului de supraveghere al Porsche din 2007.

Familia Porsche, alături de familia Piëch – înrudită prin căsătorie cu Ferdinand – controlează Volkswagen Group, cel mai mare producător de automobile din Germania, prin intermediul holdingului Porsche.

Revista germană Stern scrie că la scurt timp după nuntă, Wolfgang Porsche i-a făcut un cadou celei de-a patra soții. Citând ziarul Bild, Stern scrie Porsche a transferat conducerea companiei sale imobiliare CG17 către soția sa.

Compania deține, potrivit surselor, mai multe proprietăți. Printre acestea se numără două case în Mallorca, una în valoare de 18 milioane de euro și cealaltă de aproape 25 de milioane de euro, potrivit Bild. CG17 deține și două proprietăți în Africa de Sud.

Portalul public de afaceri wirtschaft.at o menționează, de asemenea, pe avocată ca noua directoare generală unică.

Responsabilitățile sale includ achiziționarea, vânzarea și gestionarea bunurilor imobiliare, precum și gestionarea investițiilor. Porsche însuși este acum menționat ca „fost director general”.