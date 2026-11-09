Pete Hegseth, în fața unei moțiuni de destituire, depusă chiar de un republican. Acuzațiile aduse șefului Pentagonului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este vizat de o procedură de punere sub acuzare (impeachment), inițiată luni de congresmenul republican Thomas Massie. Acesta îl acuză, printre altele, că a condus războiul împotriva Iranului fără aprobarea Congresului. Un vot în Camera Reprezentanților ar putea avea loc în această săptămână, relatează Reuters.

„Secretarul apărării Peter Hegseth, prin această conduită, a demonstrat că va rămâne o ameninţare la adresa Constituţiei dacă i se va permite să rămână în funcţie şi a acţionat într-un mod grav incompatibil cu îndatoririle sale şi cu statul de drept”, a declarat congresmenul republican, potrivit Associated Press.

Congresmanul republican Thomas Massie, din Kentucky, a depus luni articolele de punere sub acuzare, declanșând procedura care ar putea duce la un vot în Camera Reprezentanților în termen de două zile. Printre acuzații se numără lansarea războiului împotriva Iranului fără aprobarea Congresului și alte abuzuri de putere.

Surse din Congres au declarat pentru Reuters că rezoluția ar putea obține majoritatea simplă necesară pentru a trece de Camera Reprezentanților, controlată de republicani, înainte ca democrații să preia conducerea, pe 3 ianuarie. O condamnare în Senat pare însă puțin probabilă, întrucât este necesară o majoritate de două treimi, iar republicanii dețin 53 dintre cele 100 de locuri.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, s-a opus inițiativei, afirmând că o procedură de impeachment „în mijlocul unor ostilități în străinătate” ar fi „un lucru teribil pe care să-l vadă aliații și adversarii noștri”.

Nemulțumirea alegătorilor față de război i-a ajutat pe democrați să câștige controlul asupra Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului de săptămâna trecută.

Vicepreședintele JD Vance a pus public sub semnul întrebării războiul, în timp ce Hegseth l-a apărat, descriindu-l drept „curajos și istoric”.

William Belknap, care ocupa această funcție în 1876, a devenit primul și, până în prezent, singurul civil aflat la conducerea armatei americane care a fost pus sub acuzare de Congres.

Acuzat că ar fi primit comisioane ilegale uriașe, William Belknap și-a prezentat demisia președintelui Ulysses Grant înainte de votul programat pentru punerea sa sub acuzare. Potrivit unei istorii a Senatului american, Belknap „a izbucnit în lacrimi”. Camera Reprezentanților l-a pus totuși sub acuzare, însă Senatul l-a achitat ulterior, după ce nu s-a întrunit majoritatea de două treimi necesară pentru condamnare.

În schimb, Hegseth promite că nu va demisiona și că va lupta împotriva acuzațiilor.

Hegseth nu dă înapoi

Hegseth a lansat o campanie pe rețelele sociale și a transmis săptămâna trecută un mesaj video în care a spus, pe un ton sfidător, că nu va ceda. El a făcut și o comparație cu președintele Donald Trump, care a trecut de două ori prin procedura de impeachment.

„Nu a funcționat în cazul președintelui Trump și nu va funcționa nici în cazul meu”, a declarat Hegseth.

Întrebat luni dacă are suficient sprijin în rândul republicanilor pentru a respinge inițiativa de punere sub acuzare, secretarul Apărării a răspuns: „Nu ne facem griji în privința asta”. El a anunțat că va susține marți o conferință de presă, prima sa apariție de acest fel la Pentagon din luna mai.

Trump și-a exprimat sprijinul pentru Hegseth și a criticat inițiativa de impeachment într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, difuzat duminică.

„Vor să-l pună sub acuzare. Este foarte nedrept. Am avut două războaie și le-am câștigat pe amândouă”, a declarat Trump, potrivit transcrierii interviului publicate de CBS.

Președintele american s-a referit atât la războiul cu Iranul, ajuns într-un impas, cât și la Venezuela, unde armata americană l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro, în urma unei operațiuni-surpriză desfășurate în ianuarie, în care forțele speciale americane au atacat complexul prezidențial din capitala venezueleană.