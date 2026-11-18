Moțiunea simplă care îl vizează pe ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, a fost depusă miercuri, în plenul Camerei Deputaților, de parlamentarii USR și PNL, au anunțat cele două formațiuni.

Semnatarii moțiunii simple susțin că acesta este mai preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice.

Alexandru Rogobete este „atât de preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri cu el însuși, încât nu reușește să gestioneze criza de medicamente esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice, așa cum nu a reușit nici să folosească banii europeni pentru construcția și modernizarea spitalelor din România”, acuză semnatarii, potrivit unui comunicat transmis de USR.

Rogobete, aflat la al doilea mandat în fruntea Ministerului Sănătății. este învinuit că tratează semnalările pacienților „ca pe o problemă de imagine” și că a construit deficitar bugetul Sănătății pentru anul 2026.

Rogobete, acuzat că „preferă să ascundă situația reală a stocurilor de medicamente”

De asemenea, deputații USR și PNL au solicitat prezentarea unui calendar clar de finanțare și plată a restanțelor pentru concediile medicale, defalcat pe perioade și case de asigurări de sănătate, precum și a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

„Tot ministrul PSD Alexandru Rogobete preferă să ascundă situația reală a stocurilor de medicamente, nefăcând nimic să existe un mecanism de înregistrare și urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele lipsă”, au mai spus semnatarii moțiunii simple.



Deputații USR și PNL au mai acuzat că ministrul Sănătății încearcă să exercite control politic asupra instituțiilor din domeniu care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei și profesionalizării acestora.

„Nu în ultimul rând, Alexandru Rogobete poartă responsabilitatea, ca secretar de stat și apoi ca ministru, în pierderea banilor prevăzuți în PNRR pentru modernizarea și construcția de spitale în toată țara. România a avut în ultimii 5 ani mai mulți bani disponibili pentru investiții în spitale decât în ultimii 35 de ani împreună. Cu toate acestea, din lista de 27 de spitale care trebuiau să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt”, potrivit semnatarilor.

Când se votează moțiunea împotriva ministrului Sănătății

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis azi ca miercuri, 25 noiembrie, să aibă loc dezbtarea moțiunii simple și votul.

Moțiunea simplă, chiar dacă va fi adoptată de Camera Deputaților, nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

PSD are 92 de deputați, AUR 62, PNL 55, USR 40, UDMR 21, grupul parlamentar al minorităților naționale 17, UNP 15, Grupul parlamentr SOS România 13 și 15 membri sunt neafiliați.

Ca o moțiune simplă să fie adoptată de Camera Deputaților e nevoie ca majoritatea deputaților prezenți la ședință să voteze „pentru”.

Grupurile parlamentare ale PNL și USR, care reunesc 95 de membri, din Camera Deputaților au anunțat la începutul săptămânii că vor depune o moțiune simplă împotriva social-democratului Alexandru Robogete, în contextul disputei publice dintre ministru și jurnalista Liliana Ruse pe tema lipsei din farmacii a unui medicament, Lyrica, pentru pacienții oncologici.