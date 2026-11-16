„Un ministru obsedat de propria imagine”. USR și PNL depun moțiune împotriva lui Alexandru Rogobete

Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților au anunțat că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în contextul disputei publice dintre ministru și jurnalista Liliana Ruse pe tema lipsei din farmacii a unui medicament, Lyrica, pentru pacienții oncologici.

Diana Stoica, lidera de grup a USR, a precizat că moțiunea va fi depusă în cursul zilei de miercuri, ea adăugând că speră ca fiecare parlamentar „cu puțină empatie” față de bolnavii din România să o voteze.

„Am constatat că domnul Rogobete a predat greaua moștenire domnului Rogobete. Se confirmă că primul său mandat ministerial a fost un dezastru. A promis vreo 24 de spitale nu s-a realizat aproape niciunul, nu mai vorbim de criza medicamentelor care continuă”, a spus și liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache.

Acuzațiile unui fost ministru al Sănătății

Prezent la conferința de presă a fost și europarlamentarul Vlad Voiculescu (USR), fost ministru al Sănătății, care a spus că Rogobete și predecesorul său, Alexandru Rafila, au blocat două mecanisme privind gestionarea lipsei de medicamente.

Voiculescu a menționat pagina de internet medicamentelipsa.ms.ro, unde se putea semnala de oricine lipsa unui medicament precum și locul unde nu a fost găsit. Pagina nu a mai fost funcțională din 2024, când Rafila era ministru și Rogobete secretar de stat.

„Colega dumneavoastră care suferă de o boală oncologică putea scrie acolo și ar fi primit în 4 zile un răspuns. Putea fi răspunsului domnului Rogobete: unul prost, ușor nesimțit și apoi în ce farmacie putea fi găsit medicamentul”, a spus Voiculescu.

De asemnea, el i-a imputat lui Rogobete că nu a implementat un alt proiect, inițiat tot în 2016, care prevedea un mecanism prin care farmaciștii să poată raporta medicamentele care le lipsesc.

„Rogobete are o suferință, se numește narcisism”

Voiculescu l-a acuzat pe ministrul Sănătății că este preocupat în primul rând de comunicare publică, în loc de rezolvarea problemelor pacienților.

„Atât de multe video-uri filmate pe pagina Ministerului Sănătății nu sunt din 1990 până azi. Vorbim de un ministru obsedat de propria imagine”, mai spus Voiculescu.

De asemenea, deputatul PNL Adrian Cozma a spus că „influencerul Rogobete” trebuie demis. „Domnul Rogobete are o suferință, se numește narcisism și poate fi vindecat doar prin demitere”, a spus, la rândul său, Emanuel Ungureanu (USR).

Într-o postare duminică pe Facebook, Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, scrisese că medicamentul Lyrica „a dispărut de pe piață”.

Ea menționase că este vorba despre „un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie”.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, mai afirmase jurnalista.

Fără să o menționeze pe Liliana Ruse în postarea sa, Alexandru Rogobete a scris, tot pe Facebook, că „informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”.

Potrivit ministrului, datele raportate la 13 noiembrie 2026 arată că la nivel național există:

922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor;

1.429.818 unități în farmaciile comunitare;

În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice.

„Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională. Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică”, a mai scris ministrul Sănătății.

Liliana Ruse: „Mă face practic nebună”

După declarațiile ministrului Rogobete, Liliana Ruse a revenit cu o actualizare la propria postare.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”, a fost reacția jurnalistei.