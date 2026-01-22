Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen a fost respinsă în Parlamentul European 

Președinta Comisiei Europene a supraviețuit joi unei moțiuni de cenzură depuse de grupul Patrioți pentru Europa din cauza semnării acordului cu Mercosur care, potrivit semnatarilor moțiunii, contravine intereselor UE și ale cetățenilor săi, transmite Agerpres.

Un număr de 390 de europarlamentari au votat împotriva moțiunii, 165 s-au pronunțat în favoarea acestui demers, în timp ce zece s-au abținut. Numărul total al eurodeputaților care au votat a fost de 565.

Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic, care a avut loc luni în plenul PE. Spre deosebire de celelalte dezbateri de la moțiunile din acest an, președinta CE, Ursula von der Leyen, a decis să nu se prezinte în plenul legislativului comunitar.

A patra moțiune de cenzură

Moțiunea respinsă joi este a patra depusă în PE împotriva Comisiei Europene în ultimul an, un record.

Grupul politic Patrioți pentru Europa a depus moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care a fost aprobat de statele membre pe 9 ianuarie și semnat pe 17 ianuarie în Paraguay.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al PE, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată președintelui de către o zecime dintre membrii care compun legislativul comunitar, în prezent – 72 de eurodeputați. Moțiunea poate fi adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul.

Siegfried Mureșan: „Extremiștii vor să atace unitatea Europei”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis joi, într-un mesaj postat pe Facebook, că astfel de moțiuni nu caută „soluții reale”, ci reprezintă doar „zgomot politic”.

„Extremiștii din Parlamentul European au încercat din nou – pentru a patra oară – să demită Comisia Europeană printr-o moțiune de cenzură. Și, din nou, au eșuat. În spatele acestor moțiuni nu sunt soluții, ci doar zgomot politic. Nu vin cu propuneri, nu caută soluții reale. Vor doar să atace Uniunea Europeană și să submineze democrația, în aplauzele autocrațiilor”, a transmis Siegfried Mureșan.

„Știu că nu au majoritate, dar se folosesc de acest instrument doar pentru a ataca unitatea Europei. De aceea, trebuie să ignorăm tot ce propun extremiștii fiindcă nu acționează niciodată în beneficiul oamenilor din Europa. Răspunsul nostru rămâne același: ferm, unit, hotărât. Am respins moțiunea și continuăm să lucrăm pentru o Europă puternică, sigură și democratică”, a mai transmis europarlamentarul liberal.