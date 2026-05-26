Motivul pentru care CEO-ul Spotify apără muzica generată cu inteligența artificială pe aplicația sa, în ciuda criticilor la adresa „lăturilor AI”

Alex Norström, unul dintre directorii executivi ai Spotify. FOTO: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia

Aplicația de streaming a încheiat un acord cu Universal Music, care permite abonaților să creeze cover-uri și remixuri „autorizate”, folosind inteligența artificială, scrie Financial Times.

Alex Norström, unul dintre directorii executivi ai Spotify, a apărat prezența muzicii generate de inteligența artificială pe aplicația sa, susținând că produsele „controlate” oferă o alternativă mai bună la „AI slop” (în traducere, „lături AI”), conținutul de slabă calitate care nu este reglementat și care se răspândește deja pe internet.

Într-un interviu pentru Financial Times, Norström a afirmat că Spotify dorește să fie „cel legal” și „cel controlat”.

Joi, prin urmare, compania a încheiat un acord cu Universal Music care va permite abonaților să creeze cover-uri și remixuri generate de AI ale melodiilor unor artiști.

Instrumentul – care va costa bani în plus – va permite „ca dintr-o melodie să facem 10.000 de melodii” în aplicația Spotify, le-a spus Norström investitorilor, ca parte a unei serii de anunțuri care au ridicat prețurile acțiunilor cu 18%.

Nu se știe deocamdată cât va costa această funcție, pe lângă abonamentul standard la Spotify.

Reacție negativă din ce în ce mai puternică din partea artiștilor și a ascultătorilor

Deși Universal a încheiat anterior acorduri privind AI cu start-up-uri mai mici, Spotify este prima platformă majoră de streaming care lansează un produs muzical comercial bazat pe inteligența artificială, cu sprijinul unei case de discuri.

Acordul marchează un moment semnificativ pentru industria muzicală, serviciul dominant de streaming adoptând acum în mod deschis muzica generată de AI.

În declarația dată pentru FT, Norström a recunoscut că există o reacție negativă din ce în ce mai puternică din partea artiștilor și a ascultătorilor față de „lăturile generate de AI” care inundă platformele digitale.

„Există, fără îndoială, o anumită atitudine negativă față de AI. Cred că este de înțeles, deoarece o parte din aceasta se datorează unei inteligențe artificiale prost orientate”, a spus el.

Însă Norström a susținut că acordurile de licențiere ale Spotify, sistemele de recomandare și instrumentele de verificare a artiștilor ar contribui la diferențierea abordării sale.

Un moment tensionat

Acordul vine într-un moment delicat, întrucât industriile creative se tem că inteligența artificială ar putea submina munca artiștilor.

Săptămâna trecută, Jack Antonoff, solistul vocal și compozitorul trupei Bleachers, a criticat dur ceea ce el a numit „noile modalități prin care poți simula crearea de artă”.

În SUA, neliniștea publicului legată de AI a fost de altfel tot mai vizibilă, cu proteste împotriva noilor centre de date și huiduieli ale studenților nemulțumiți de referirile la inteligența artificială, la ceremoniile de absolvire a universităților.

Spotify a introdus luna trecută o insignă de verificare menită să distingă artiștii umani de conținutul generat de AI. Norström a spus că a făcut acest lucru deoarece „a ascultat industria”.

„Există o mulțime de conținut de proastă calitate generat de AI. Adică, frauda și abuzul, ne luptăm cu ele de mult timp”, a adăugat el.