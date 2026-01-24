Motivul pentru care Donald Trump nu va fi în tribune la Super Bowl-ul din acest an

Președintele Donald Trump, în centru, asistă la Super Bowl 59 din NFL, meci disputat între Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs, pe 9 februarie 2025, la New Orleans. Foto: Ben Curtis / AP / Profimedia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu va participa pe 8 februarie la Super Bowl-ul Ligii Naționale de Fotbal American (NFL), deoarece meciul, care se va disputa pe stadionul Levi’s din nordul Californiei, este „pur și simplu prea departe”, a declarat el într-un interviu acordat publicației New York Post, publicat sâmbătă și citat de Reuters.

Trump a spus pentru ziar că ar fi mers la meci dacă deplasarea ar fi fost „puțin mai scurtă”. El a devenit primul președinte american în funcție care a asistat la un Super Bowl, după ce a participat la ediția din 2025, desfășurată la New Orleans.

Ulterior, el a participat la alte evenimente sportive majore, inclusiv la cursa Daytona 500 din campionatul NASCAR, anul trecut, și la finala națională de fotbal universitar din această săptămână, ambele desfășurate în Florida, la o distanță mică de zbor față de clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, unde Trump își petrece frecvent weekendurile. De asemenea, a fost prezent în septembrie la Ryder Cup, competiția de golf care a avut loc la Bethpage, în statul New York.

Trump a declarat pentru New York Post că este nemulțumit de faptul că finala NFL va include un moment de divertisment la pauză susținut de rapperul portorican Bad Bunny și un recital înainte de meci al trupei punk rock Green Day.

Președintele a calificat alegerea lui Bad Bunny drept artist principal al show-ului de la pauză drept „absolut ridicolă”, iar susținătorii săi au criticat dur muzicianul care cântă în limba spaniolă.

Green Day a lansat de-a lungul timpului piese cu versuri critice la adresa „agendei MAGA”. Solistul trupei, Billie Joe Armstrong, și-a exprimat public sprijinul pentru protestatarii față de politicile anti-imigrație ale administrației Trump.

În pofida criticilor, Trump a spus că prezența muzicienilor la meci nu are nicio legătură cu decizia sa de a nu participa.

NFL și reprezentanții lui Bad Bunny și Green Day nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Super Bowl-ul este, de decenii, cel mai urmărit eveniment din Statele Unite în fiecare an. Finala de anul trecut a avut o audiență medie de aproape 130 de milioane de telespectatori în SUA și 62,5 milioane de telespectatori la nivel internațional, potrivit NFL.