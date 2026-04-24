Motivul pentru care secretarul Marinei SUA a fost demis în plin război a fost deslușit și are legătură cu un vis al lui Trump

Donald Trump își dorește o nouă clasă de cuirasate. Secretarul Marinei, John Phelan, nu le-a oferit la timp, scrie New York Times.

Secretarul Marinei John Phelan a fost demis miercuri de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, într-un moment sensibil, în care forțele navale ale SUA joacă un rol important în războiul cu Iranul, întrerupt momentan de un armistițiu incert.

New York Times dezvăluie acum și motivul demisiei, cu o referire la dorința lui Donald Trump de a construi o nouă clasă de cuirasate, „cele mai rapide, cele mai mari și, de departe, de 100 de ori mai puternice decât orice cuirasat construit vreodată”.

Sarcina lui Phelan era să livreze primul cuirasat până în 2028. Miercuri, el a fost însă demis.

Secretarul Marinei nu a reușit să elaboreze un plan de livrare a navelor în termenul aproape imposibil cerut de Trump, au declarat pentru cotidianul american înalți oficiali din domeniul apărării și din administrație.

Nu este primul înalt înalt oficial din forțele armate îndepărtat din funcție. Pete Hegseth a demis sau a îndepărtat din funcție peste douăzeci de generali și amirali în ultimul an, inclusiv șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, la începutul acestei luni.

Fluctuația de personal, într-un moment în care armata americană se află în război cu Iranul, a stârnit îngrijorare în Congres, inclusiv în rândul republicanilor.

O campanie împotriva lui Phelan

Momentul decisiv pentru Phelan a apărut în ultimele două săptămâni, pe măsură ce nemulțumirea lui Trump în privința cuirasatelor a crescut, iar dușmanii lui Phelan din Pentagon, inclusiv Hegseth și secretarul adjunct al Apărării, Stephen A. Feinberg, au organizat o campanie pentru a-l forța să plece.

John Phelan, secretarul demis al Marinei SUA. FOTO: / SWNS / SWNS / Profimedia

Feinberg și Hegseth îl lăsaseră deja pe Phelan fără o parte din decizii, numind un amiral cu trei stele să supravegheze portofoliul submarinelor Marinei și punându-l să raporteze direct lui Feinberg.

Phelan a rămas responsabil de supravegherea unei investiții majore în nave noi.

Președinții acordă rareori o atenție deosebită achizițiilor militare, dar Trump a vorbit în repetate rânduri despre planurile sale privind un nou cuirasat din „clasa Trump”.

Într-un discurs ținut în februarie în fața soldaților de la Fort Bragg, Carolina de Nord, președintele a insistat că a contribuit la proiectarea noii clase de nave care îi poartă numele.

„Această navă nu va naviga niciodată”

Însă oficiali de rang înalt din domeniul apărării au declarat că programul cuirasaelor a fost afectat de probleme.

Industria navală americană nu are nici pe departe capacitatea de a construi un cuirasat avansat din punct de vedere tehnologic, de genul celui pe care Trump îl are în vedere pentru următorii câțiva ani, au declarat oficiali militari de rang înalt.

În ultimele 16 luni, administrația Trump nu a reușit să numească pe nimeni în funcția de secretar adjunct pentru cercetare, dezvoltare și achiziții – persoană care ar trebui să supravegheze programele de armament ale Marinei.

Cum ar arăta un cuirasat din clasa Trump. FOTO: / SWNS / SWNS / Profimedia

Iar personalul civil al Marinei, care joacă un rol esențial în dezvoltarea și testarea noilor nave de război, a fost grav afectat de reducerile de personal și de pensionările anticipate, au declarat oficiali militari.

În zilele care au urmat anunțului lui Trump privind noile cuirasate, experții în domeniul apărării s-au declarat sceptici că acestea vor fi construite vreodată.

„Caracteristicile pretinse ale navei sunt atât de extraordinare încât anunțul va stârni cu siguranță o discuție imensă”, a scris Mark F. Cancian, expert în bugetarea militară la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Cu toate acestea, nu este nevoie de o astfel de discuție, deoarece această navă nu va naviga niciodată”, a spus el.

Phelan i-a propus lui Trump să apeleze la șantierele din Europa

În imaginația lui Trump, noua navă de război ar fi uriașă, cântărind până la 40.000 de tone, și ar fi echipată cu arme noi de înaltă tehnologie, precum lasere, rachete hipersonice și tunuri electrice cu șină, dintre care majoritatea se află încă în fază de dezvoltare și sunt la ani distanță de a fi puse în funcțiune.

În ultimele săptămâni, Phelan a ajuns la concluzia că Marina Militară și industria navală americană nu aveau capacitatea de a pune în practică viziunea lui Trump.

Phelan i-a sugerat lui Trump că Marina Militară ar putea fi nevoită să apeleze la șantierele navale europene pentru a livra cuirasatele în termenul ambițios cerut de președinte, au declarat înalți oficiali militari și ai administrației.

Trump a respins sugestia.