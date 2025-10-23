Motivul pentru care traficul pe site-urile pentru adulți s-a redus drastic în Marea Britanie. Vizitele pe Pornhub au scăzut cu 77%: „Sincer, am fost șocați”

Guvernul de la Londra a introdus cerințe stricte pentru site-urile pentru adulți în luna iulie, impunându-le să verifice vârsta tuturor utilizatorilor din Marea Britanie pentru a împiedica accesul copiilor la pornografie. Proprietarii principalelor site-uri pentru adulți susțin însă că parte din trafic s-a mutat acum pe paginile care nu respectă regulile, scrie Financial Times.

Vizitele pe site-urile pentru adulți din Marea Britanie au scăzut cu aproape o treime de când Londra a introdus noi reguli de verificare a vârstei pentru ei care le accesează, în iulie, arată datele oficiale ale autorității de reglementare Ofcom.

Unele site-uri au suferit scăderi și mai accentuate. Aylo, proprietarul unor site-uri pentru adulți precum Pornhub, a declarat pentru Financial Times că traficul pe site a scăzut cu mai mult de trei sferturi după introducerea noilor reguli.

Pornhub este cel mai vizitat serviciu pornografic din Marea Britanie, potrivit Ofcom, autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor, și utilizează o combinație de mesaje text și e-mailuri pentru a verifica vârsta vizitatorilor săi, în timp ce concurenții au adoptat scanarea facială sau verificarea cardurilor de credit.

Traficul din Marea Britanie pe acest site a scăzut cu 77% de la introducerea noilor reguli în Legea privind siguranța online, potrivit lui Alex Kekesi, directoare de produs la Aylo.

„Sincer, am fost șocați”, a declarat Kekesi într-un interviu.

Numărul celor care folosesc metode de a ocoli restricțiile a crescut

De la introducerea regulilor, s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului de persoane din Marea Britanie care utilizează rețele private virtuale, care ascund locația utilizatorului, permițându-le să ocolească necesitatea verificării.

Dar Kekesi a spus că Aylo, o companie canadiană, nu a înregistrat o creștere corespunzătoare a traficului în străinătate generată de britanicii care utilizează VPN-uri pentru a viziona videoclipurile sale.

„Nu am observat nicio insulă obscură cu trafic extrem de ridicat”, a spus el.

Ofcom a constatat o creștere inițială a utilizării VPN-urilor după luna iulie, numărul utilizatorilor activi zilnic ai aplicațiilor VPN din Marea Britanie dublându-se temporar la aproximativ 1,5 milioane.

Cu toate acestea, acest număr a scăzut la aproximativ 1 milion până la sfârșitul lunii septembrie.

Nemulțumirile Pornhub

Aylo s-a întâlnit săptămâna aceasta cu oficiali ai guvernului britanic pentru a susține că legea nu funcționează corespunzător, deoarece unii utilizatori se mută pe alte site-uri web, care nu au respectat cerințele de verificare și pot fi găsite cu ușurință prin motoarele de căutare.

Kekesi a indicat datele privind traficul web care arată o creștere bruscă a vizitelor pe site-urile pentru adulți care nu au introdus verificările de vârstă necesare. Aceste site-uri sunt, de asemenea, mai susceptibile de a găzdui conținut extrem, a spus ea.

„Am pierdut traficul, dar nu este vorba de persoane care au încetat să mai vizioneze materiale pornografice peste noapte. Pur și simplu se îndreaptă către alte site-uri web”, a afirmat ea.

„Iar marea problemă este că noi avem grijă să ne asigurăm că conținutul de pe platformele noastre este conform, legal și consensual. Cu siguranță, acest lucru nu se întâmplă pe celelalte platforme”, a spus ea.

Site-urile care nu îndeplinesc regulile vor fi sancționate

Ofcom a declarat că cele mai populare 10 site-uri, care reprezintă un sfert din toate vizitele pe site-urile pentru adulți din Marea Britanie, utilizează toate verificări ale vârstei. Peste trei sferturi din traficul zilnic către cele mai populare 100 de site-uri pentru adulți este supus verificării vârstei, a adăugat instituția.

Aylo a mai spus că dorește înăsprirea regulilor pentru a verifica vârsta persoanelor care accesează conținut pentru adulți la nivel de dispozitiv sau sistem de operare, cu filtre de căutare sigure activate în mod implicit, în loc să se bazeze pe site-uri web individuale.

Kekesi a spus că oamenii ar fi mai dispuși să împărtășească detaliile lor cu o companie precum Apple, Google sau Microsoft decât cu un site cu conținut pentru adulți.

În acest timp, Ofcom a asigurat că site-urile care nu îndeplinesc regulile vor fi sancționate.

„Până acum, copiii puteau da cu ușurință peste materiale pornografice fără să le caute. Serviciile pentru adulți au fost bine pregătite pentru noile lor obligații prin consultări ample, iar regulile sunt clare în ceea ce privește cerințele. Site-urile care nu se conformează și pun copiii în pericol se pot aștepta la măsuri de executare”, a precizat instituția.

De la introducerea regulilor, Ofcom anunțat că a lansat un program de monitorizare și impact și a deschis până acum anchete asupra a 62 de servicii pentru posibila nerespectare a cerințelor prevăzute de lege.