Motocicletele Honda stârnesc disensiuni între Japonia și Vietnam, care a decis să le interzică în centrul capitalei și alte orașe

Guvernul japonez și unii dintre cei mai mari producători ai țării au avertizat Vietnamul că interzicerea planificată a motocicletelor pe benzină în Hanoi ar putea provoca pierderi de locuri de muncă și ar putea perturba o piață de 4,6 miliarde de dolari, dominată de Honda, relatează Reuters după consultarea unor documente oficiale și discuții cu șapte persoane familiarizate cu situația.

În luna iulie, prim-ministrul vietnamez Pham Minh Chinh a emis o directivă care interzice motocicletelor pe benzină să intre în centrul capitalei începând de la mijlocul anului 2026, în contextul în care țara caută să reducă nivelurile ridicate de poluare a aerului. Restricții mai ample sunt prevăzute pentru 2028, iar interdicțiile ar urma să se extindă și în alte părți ale țării.

Ca răspuns, ambasada Japoniei de la Hanoi a trimis o scrisoare autorităților vietnameze, avertizând că o interdicție bruscă ar putea „afecta locurile de muncă din industriile conexe”, precum distribuitorii de motociclete și furnizorii de piese. Ambasada a refuzat să facă public textul integral al documentului, care este dezvăluit de Reuters pentru prima dată.

Ambasada japoneză a îndemnat de asemenea autoritățile vietnameze să ia în considerare o „foaie de parcurs adecvată” pentru electrificare, care să includă o perioadă de pregătire și o implementare etapizată a reglementărilor.

Ambasada nu a precizat când a fost trimisă scrisoarea, deși un oficial guvernamental japonez a declarat că aceasta a fost transmisă în septembrie.

Vietnamul este o piață uriașă de deschidere pentru producătorii japonezi de motociclete

Piața de vehicule pe două roți din Vietnam este una dintre cele mai mari din lume – evaluată la aproximativ 4,6 miliarde de dolari în acest an, potrivit firmei de cercetare de piață Mordor Intelligence -, iar numărul motocicletelor înregistrate anul trecut s-a apropiat de 80% din populația țării de 100 de milioane de locuitori. Procentul reprezintă una dintre cele mai ridicate rate de deținere la nivel global.

Principala asociație a producătorilor străini de motociclete din Vietnam, condusă de Honda și care include Yamaha și Suzuki, a trimis la rândul său o scrisoare guvernului vietnamez în iulie, avertizând că interdicția ar putea duce la „întreruperi ale producției și la riscul de faliment” pentru companiile din lanțul de aprovizionare, potrivit unei copii a scrisorii consultate de Reuters.

Producătorii au afirmat că interdicția ar putea avea „efecte de propagare” asupra a sute de mii de muncitori și au menționat potențiale perturbări pentru aproape 2.000 de dealeri și aproximativ 200 de furnizori de componente.

Aceștia au cerut introducerea unei perioade de tranziție „cu un timp minim de pregătire de doi până la trei ani”, pentru a le permite să-și adapteze liniile de producție în timp ce rețeaua de stații de încărcare și standardele de siguranță sunt extinse.

Trei persoane familiare cu discuțiile au declarat pentru Reuters că oficialii de la Hanoi au refuzat până în prezent să dea curs solicitărilor venite din partea guvernului japonez și a producătorilor. Aceste persoane, ca și altele care au vorbit cu Reuters, au refuzat să fie identificate din cauza sensibilității subiectului.

Guvernul Vietnamului nu a răspuns unei cereri de comentarii.

Executivul de la Hanoi a declarat anterior că interdicția este necesară pentru a combate nivelurile ridicate de poluare a aerului din capitală. Autoritățile din Ho Chi Minh City, cel mai mare oraș al țării, au anunțat, de asemenea, planuri de restricționare a vehiculelor cu motor pe benzină.

Răspunzând îngrijorărilor legate de trecerea la propulsia electrică, premierul Chinh le-a spus directorilor japonezi în august că reducerea emisiilor este o problemă globală care necesită eforturi comune „pentru a alege cea mai optimă soluție, cu o foaie de parcurs potrivită”, potrivit portalului online al guvernului.

Motociclete Super Dream Honda expuse spre vânzare în Vietnam, FOTO: Hoang Dinh Nam / AFP / Profimedia Images

În Vietnam, „Honda” este sinonimă cu motocicletă

Honda, care deține 80% din piața vehiculelor pe două roți din Vietnam, cu 2,6 milioane de unități vândute anul trecut, a condus eforturile de a convinge autoritățile să revizuiască directiva, au declarat pentru Reuters trei persoane care au participat sau au fost informate despre întâlnirile cu guvernul vietnamez și alți oficiali din ultimele luni.

Una dintre surse afirmă că, în discuții private, un reprezentant al Honda a ridicat posibilitatea ca firma să ia în considerare reducerea producției în Vietnam ca reacție la interdicție. În public, Honda a declarat că monitorizează îndeaproape situația, dar că nu are planuri de a închide fabrici.

Producătorul japonez are patru fabrici în Vietnam, unde este atât de dominantă încât numele său a devenit sinonim cu termenul „motocicletă” în limba vietnameză.

Aproape toate motocicletele pe care le vinde în Vietnam și în alte țări sunt alimentate cu benzină. Totuși, compania oferă și modelele electrice.

Vânzările Honda în Vietnam au scăzut cu aproape 22% în august față de iulie – luna în care a fost anunțată interdicția -, înainte de a se redresa ușor în septembrie. Însă, comparativ cu aceleași luni din 2024, compania japoneză a înregistrat scăderi de două cifre în ceea ce privește vânzările.

În plus, pe măsură ce afacerile sale auto au fost afectate de concurența acerbă cauzată de tranziția globală către mașinile electrice, Honda a devenit tot mai dependentă de segmentul motocicletelor pentru obținerea de profit.

Motocicletele electrice devin tot mai populare în Vietnam

Între timp, vânzările de motociclete și biciclete electrice produse de compania vietnameză VinFast, listată pe bursa americană Nasdaq, au crescut în al doilea trimestru al anului cu 55% față de primul, ajungând la aproape 70.000 de unități în al doilea trimestru al anului 2025.

Acestea sunt așteptate să crească vertiginos după implementarea interdicției privind motoarele pe benzină, potrivit unui sondaj realizat în septembrie de firma de cercetare Asia Plus.

Măsurile de mediu propuse au avut, de asemenea, un impact asupra vânzărilor de mașini pe benzină din Vietnam, care au scăzut cu 18% în septembrie față de anul precedent, în rândul membrilor VAMA – cea mai mare asociație din industria auto a țării ce include mai multe mărci japoneze.

Luna trecută, VAMA a declarat că nu se așteaptă la un impact direct al interdicției pentru motociclete, dar a recunoscut că „unii clienți ezită să cumpere mașini noi” după anunțurile guvernului.

Producătorul auto japonez Toyota este liderul pieței din Vietnam, cu peste un sfert din totalul vânzărilor de mașini înregistrate în septembrie, potrivit datelor VAMA.