Motocicletele și mopedele vor putea circula pe banda pentru transport public. Noi reguli pentru motocicliști, votate azi de Parlament

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri un proiect de lege care modifică legislaţia rutieră și schimbă regulile pentru motocicliști. Legea merge acum la promulgare.

Proiectul a pornit de la comunitatea motocicliştilor, prin Asociaţia MotoADN, şi a fost asumat de 37 de deputaţi de la PSD, PNL, USR şi UDMR, în frunte cu Ionuţ Moşteanu (USR), Kelemen Hunor (UDMR) şi Sebastian Burduja (PNL). Legea a trecut miercuri de Camera Deputaților cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă şi 15 abţineri, scrie News.ro.

Noile modificări pentru motocicliști

Legea prevede că motocicletele şi mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.

În plus, motocicliştii, mopediştii şi bicicliştii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată, cu cel mult 20 km/h, dacă au suficient spaţiu lateral şi nu îi stânjenesc pe ceilalţi participanţi la trafic.

Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe acelaşi sens nu mai este considerată depăşire, dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecţiile semaforizate şi la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spaţiu de siguranţă de 3 metri pentru motociclete şi mopede.

De asemenea, primăriile trebuie să amenajeze locuri de parcare dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice cu cel puţin 6 locuri.

Potrivit proiectului, casca trebuie să fie omologată pentru categoria vehiculului şi prinsă corect.

Guvernul are la dispoziţie 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adapta normele de aplicare.

„Legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi”

„Merg pe motocicletă de la 16 ani şi ştiu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o maşină mai puţin în coloană şi un loc de parcare liber, deci legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi.

Traficul nu are culoare politică, iar proiectul de lege adoptat astăzi este aliniat celor mai bune practici din Vest, unde aceste reguli se aplică deja de ani de zile”, a declarat Sebastian Burduja, deputat PNL şi coiniţiator al legii.