Motorină mai scumpă de la 1 iulie. Cât va costa un litru

Măsura prin care Guvernul a scăzut prețul la pompă pentru motorină cu 36 de bani / litru, cu tot cu TVA, va expira la sfârșitul lunii iunie.

Măsura a fost luată printr-o Ordonanță de Urgență pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire.

Astfel, a fost redusă acciza la motorină cu 30 de bani pe litru, fără TVA. La începutul lunii aprilie, acciza reprezenta mai mult de un sfert din prețul per litru al celuit mai folosit carburant în România.

După votarea moțiunii PSD-AUR împotriva Cabinetului Bolojan de o vastă majoritate în Parlament, Guvernul este interimar și nu mai poate emite Ordonanțe de Urgență.

Astfel, Executivul nu are puterea să extindă măsură pentru încă o perioadă de timp, așa cum și-ar și dori transportatorii.

Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport, a declarat joi pentru Europa FM că este indicată o prelungire cu încă trei luni a măsurii, în caz contrar, vor fi scumpiri în lanț.

„Dacă nu se va prelungi această ordonanță, motorina va crește cel puțin cu 50 de bani, cred că revenind undeva spre 10 lei. Sigur, operatorii de transport vor transfera această creștere în costurile de transport. Înseamnă creșteri de prețuri din nou pentru marfa transportată, pentru pasagerii transportați”, a precizat Lucescu.

Șanse mici pentru un nou Guvern

Având în vedere blocajul în rezolvarea crizei politice, există șanse mici să fie învestit un nou Guvern până pe 30 iunie, așa cum își dorește și președintele Nicușor Dan.

Astfel încât noul Executiv să prelungească plafonarea accizei la motorină.

Pentru ca un astfel de scenariu să fie posibil, șeful statului trebuie să desemneze un premier, care să își contruiască echipa, mai apoi să informeze Parlamentul, Birourile Permanente ale celor două camere să stabilească calendarul de învestire și aleșii să își dea votul. Și toate acestea ar trebui să se întâmple în următoarele 50 de ore.

PSD și PNL-USR-UDMR nu au ajuns la un consens, ambele tabere având câte o propunere pentru funcția de premier.

Marți, parlamentarii vor intra în vacanță și șeful statului consideră că este dificil să fie convocați în afara sesiunii pentru a vota un nou Executiv.

Cât costă un litru de motorini duminică 28 iunie

Sortimentul standard de motorină se vinde duminică cel mai ieftin în București la stațiile Petrom cu 9,18 lei, conform datelor furnizate de Monitorul Prețurilor pentru caburanți.

La Rompetrol, MOL, Lukoil, OMV și Socar prețul pentru un litru de motorină este 9,24 lei.

Dacă prețul va rămâne stabil până marți noapte, când expiră plafonarea accizei, tariful pentru un litru de motorină va depăși 9,5 lei. Doar în scenariul în care producătorii vor mai opera scăderi la pompă este posibil să nu fie depășit acest prag.

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