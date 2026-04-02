Guvernul va reduce acciza cu 30 de bani pe litru la motorină / Prețurile vor putea crește doar o dată pe zi

Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a decis joi, 2 aprilie 2026, un nou set de măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți, în urma consultărilor dintre autorități și operatorii din piață, a anunțat Guvernul printr-un comunicat de presă. Acestea vor fi aprobate printr-o ordonanță de urgență, într-o ședință extraordinară a Guvernului care va avea loc cel mai probabil vineri.

Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Grupul de lucru a mai hotărât că nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă.

Acciza în acest moment este de 2,8 lei / litru, iar prețul motorinei la pompă este în jur de 10 lei/litru.

Cum explică Guvernul de ce nu au fost luate alte măsuri

Guvernul precizează că în urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți. Stabilirea soluției a ținut cont de limitările bugetare ale României, susține Executivul.

Reamintim că în cursul zilei de ieri, Guvernul și companiile petroliere discutat varianta reducerii de 50 de bani la prețul carburanților, statul urmând să suporte 25 de bani și companiile alți 25 de bani, au declarat, pentru HotNews, surse participante la discuții.

Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat, a mai precizat Guvernul.

Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate.

Din grupul de lucru fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău.

Alte măsuri adoptate până acum

Decizia de joi se adaugă celor din OUG 19/2026, adoptată săptămâna trecută și care a dus la o reducere a prețului motorinei.

Măsurile adoptate prin declararea stării de criză pe piaţa combustibililor vor fi în vigoare în perioada 1 aprilie – 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței.

Ordonanța de Urgență adoptată săptămâna trecută de Guvernul Bolojan stabilește, în principal, următoarele măsuri: