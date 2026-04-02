Guvernul va reduce acciza cu 30 de bani pe litru la motorină / Prețurile vor putea crește doar o dată pe zi
Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a decis joi, 2 aprilie 2026, un nou set de măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți, în urma consultărilor dintre autorități și operatorii din piață, a anunțat Guvernul printr-un comunicat de presă. Acestea vor fi aprobate printr-o ordonanță de urgență, într-o ședință extraordinară a Guvernului care va avea loc cel mai probabil vineri.
Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Grupul de lucru a mai hotărât că nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă.
Acciza în acest moment este de 2,8 lei / litru, iar prețul motorinei la pompă este în jur de 10 lei/litru.
Cum explică Guvernul de ce nu au fost luate alte măsuri
Guvernul precizează că în urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți. Stabilirea soluției a ținut cont de limitările bugetare ale României, susține Executivul.
Reamintim că în cursul zilei de ieri, Guvernul și companiile petroliere discutat varianta reducerii de 50 de bani la prețul carburanților, statul urmând să suporte 25 de bani și companiile alți 25 de bani, au declarat, pentru HotNews, surse participante la discuții.
Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat, a mai precizat Guvernul.
Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate.
Din grupul de lucru fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău.
Alte măsuri adoptate până acum
Decizia de joi se adaugă celor din OUG 19/2026, adoptată săptămâna trecută și care a dus la o reducere a prețului motorinei.
Măsurile adoptate prin declararea stării de criză pe piaţa combustibililor vor fi în vigoare în perioada 1 aprilie – 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței.
Ordonanța de Urgență adoptată săptămâna trecută de Guvernul Bolojan stabilește, în principal, următoarele măsuri:
- Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare.
-Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.
- În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.
- Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție. „Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne”.
- Pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort. Mai exact, pe durata situației de criză încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină si țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.
- Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.