Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare

După o perioadă în care prețul carburanților a început să se apropie de cel care era înainte de războiul din Iran în urma scăderilor consecutive practicate de marile rețele, unele lanțuri de alimentare au făcut majorări.

După ce în urmă cu două zile, benzina coborâse sub pragul de 8 lei/litru, joi dimineață prețul pentru sortimentul standard depășește acest prag la toate stațiile peco, potrivit datelor consultate de HotNews pe aplicația Consiliului Concurenței, valabile pentru benzinăriile din Capitală.

Astfel, un litru de benzină standard costă, joi, 23 aprilie, între 8,18 lei (Lukoil) și 8,48 lei pe litru (Rompetrol).

Motorina a rămas sub pragul de 9 lei și un litru de diesel standard se vinde cu prețuri care variază între 8,52 (MOL) lei și 8.99 lei (SOCAR).

Marți, benzina ajunsese sub pragul de 8 lei la stațiile de alimentare ale companiei azere SOCAR. Însă de la 7,99 lei / litru cât costa atunci, prețul a urcat joi până la 8,19 lei per litru.

Cât costă motorina și benzina joi, 23 aprilie

Benzină standard Benzină premium Motorină standard Motorină premium Petrom 8,27 lei 8,75 lei 8,53 lei 9,30lei OMV 8,38 lei 9,01 lei 8,62 lei 9,44 lei Lukoil 8,18 lei 8,88 lei 8,72 lei 9,54 lei MOL 8,28 lei 8,91 lei 8,52 lei 9,39 lei SOCAR 8,19 lei 9,79 lei 8,99 lei 10,49 lei Rompetrol 8,48 lei 9,06 lei 8,97 lei 9,79 lei

