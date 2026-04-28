Nou val de scumpiri la pompă. Prețul motorinei a crescut puternic. Anomalie în privința benzinei

Șoferii care alimentează marți vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar, după ce anumite lanțuri de distribuție au crescut prețurile la carburanți în timpul nopții.

Petrom a majorat prețul la motorina standard cu 30 de bani, un litru costând 9,28 lei marți dimineața, potrivit datelor din aplicația Consiliului Concurenței care monitorizează prețurile, valabile pentru stațiile peco din Capitală.

O creștere identică a operat în timpul nopții și OMV pentru sortimentul standard de diesel. Marți dimineața, un litru de motorină din acest sortiment costă 9,37 lei la stațiile OMV.

De asemenea, și la Rompetrol carburanții s-au scumpit. Atât prețul benzinei, cât și al motorinei pentru sortimentele standard a crescut cu 15 bani per litru.

Un lucru neobișnuit se observă la stațiile Rompetrol în privința benzinei, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor.

Benzina premium este mai ieftină decât cea standard cu 62 de bani/litru. La restul benzinăriilor, sortimentul premium de benzină depășește pragul de 9 lei, prețul fiind mai mare pentru carburantul cu cifra octanică mai mare decât cel clasic.

