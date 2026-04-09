Motorina s-a ieftinit notabil la una dintre marile rețele, dar rămâne totuși mai scumpă decât la unii concurenți. Există însă și o veste bună aici

Rompetrol a ieftinit joi prețul litrului de motorină standard cu 20 de bani, scrie site-ul Economica.net.

Astfel, litrul de motorină standard costă 10,08 lei litrul. Este cea de-a doua ieftinire din ultimele zile de la Rompetrol, după cea de 23 de bani pe litru, ca efect al scăderii accizei. Atunci însă celelalte benzinării scăzuseră prețul cu 36 de bani pe litru.

Veste bună de la pompele Rompetrol

Dacă la motorină Rompetrol are prețuri mai mari decât ale concurenței, rețeaua are cel mai bun preț la benzina standard, doar 8,94 lei pe litru, singura rețea mare care vine benzina sub pragul de 9 lei pe litru.

Ministrul Energiei: Dacă prețul barilului crește, statul trebuie să intervină din nou

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este de părere că, dacă preţul barilului de petrol va continua să înregistreze majorări pe pieţele internaţionale, statul român ar trebui să implementeze noi măsuri de atenuare a impactului creşterii preţului la motorină. Ministrul susţine asemenea măsuri în condiţiile în care, conform datelor pe care le-a prezentat, pe fiecare creştere cu 10 dolari a preţului barilului de petrol există o creştere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă, scrie News.ro.

”Eu cred că sunt absolut necesare, pentru că pe fiecare creştere cu 10 dolari a preţului barilului de petrol vedem o creştere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă. Aşa că statul ar trebui, în cazul în care vedem o tendinţă de creştere internaţională a preţului, să intervină mai tare, să reducă acciza pentru a păstra un nivel suportabil pentru populaţie”, a afirmat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Digi 24, vorbind despre alte măsuri de contracarare, în condiţiile în care preţul motorinei continuă să crească.

El a dat asigurări că România nu trece printr-o perioadă în care să se confrunte cu penurie de combustibili, problema fiind doar cea legată de preţ.

”Nu se pune problema în momentul de faţă ca România să se afle în penurie de produse petroliere. Este evident că vorbim despre tendinţe de creştere a preţului în situaţia în care continuă acest conflict. Dar, faptul că noi avem aceste rafinării care funcţionează foarte bine, la Petromidia am avut o revizie pe care am realizat-o într-un termen record, lucrează la capacitate maximă, avem rute comerciale diferite, consider că nu suntem într-o situaţie de risc astăzi, când vorbim despre ţara noastră”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că România nu se bazează doar pe stocurile de produse petroliere pe care le are, ci continuă să importe, fiind o ţară care ”s-a mişcat mai rapid decât alte state”.