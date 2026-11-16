Mugur Isărescu: România are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute

România nu se află în situația de a apela la un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, deoarece nu traversează o criză valutară și dispune de rezerve, a declarat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. El a spus că țara are nevoie de finanțare, însă banii trebuie să vină din investiții străine, din fonduri europene și din împrumuturi de pe piețele de capital.

Mugur Isărescu a răspuns astfel întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă există un risc de a apela la un împrumut cu Fondul Monetar Internaţional, scrie News.ro.

„Ţara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI”

„Risc există oricând. Am văzut că s-a creat aşa o discuţie mare cu vine Fondul, un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori, şi ia măsuri mai aspre. Fondul vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. Nu e cazul României.

Ţara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI şi ei ne dau bani pentru rezervă valutară, deci valută atunci când nivelul rezervei este scăzut sau când există o criză valutară”, a declarat Mugur Isărescu.

El a spus că România are nevoie de bani din investiţii străine, din fonduri europene şi din împrumuturi pe pieţele de capital:

„Și aici este riscul cel mare. Dacă credibilitatea noastră pe plan internaţional s-ar deteriora într-o asemenea măsură, un acord cu Fondul poate să reducă această credibilitate, dar nu este, nu suntem în situaţia actuală. În situaţia actuală avem acord cu Uniunea Europeană. Avem ţinte de deficit. Trebuie să le îndeplinim şi atunci şi rating-ul şi credibilitatea ţării pot fi menţinute fără acord cu Fondul”.

El a menţionat că reprezentanţii FMI sunt prezenţi constant în ţara noastră, dar „asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei pentru că nu de acei bani avem nevoie”.