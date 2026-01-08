„Mullahii trebuie să dispară”. Protestele din Iran s-au extins, iar forțele de securitate cresc represiunea. Ciocniri violente în mai multe orașe și zeci de morți

Cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și peste 2.000 de protestatari au fost arestați, spun activiștii pentru drepturile omului citați de BBC și New York Times.

Ciocniri violente au avut loc între protestatarii antiguvernamentali și forțele de securitate în mai multe orașe din Iran, pe fondul continuării, pentru a 11-a zi consecutivă, a valului de tulburări provocate de criza economică din țară.

Protestele s-au extins până acum în 111 orașe și localități din toate cele 31 de provincii, potrivit Agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA) din SUA.

Aceasta a relatat că cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și că 2.200 de protestatari au fost arestați.

BBC Persian a confirmat moartea și identitatea a 21 de persoane, în timp ce autoritățile iraniene au raportat moartea a cinci membri ai forțelor de securitate.

Un protest al comercianților care a crescut imediat

Protestele au început pe 28 decembrie, când comercianții Marelui Bazar au ieșit în stradă în capitala Teheran pentru a-și exprima nemulțumirea față de o nouă scădere bruscă a valorii monedei iraniene, rialul, față de dolarul american pe piața liberă.

Rialul a atins un minim istoric în ultimul an, iar inflația a crescut la 40%, pe fondul sancțiunilor impuse programului nuclear al Iranului, care afectează o economie deja slăbită de proasta gestionare și corupția guvernului.

Studenții s-au alăturat rapid protestelor, care au început să se extindă și în alte orașe, mulțimile scandând frecvent sloganuri împotriva liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, și, uneori, în sprijinul lui Reza Pahlavi, fiul exilat al fostului șah al Iranului.

Clipuri filmate miercuri au arătat mulțimi care protestau în Qazvin, la nord-vest de Teheran, și scandând sloganuri precum „Moarte dictatorului” – o referire la Khamenei – și „Trăiască șahul”.

„Mullahii trebuie să dispară”

Imagini din portul Bandar Abbas din Golful Persic au arătat imagini cu forțele de poliție care dispersau manifestanți.

În orașul sfânt șiit Mashhad, din nord-vestul țării, protestatarii au fost văzuți ciocnindu-se cu forțele de securitate și forțându-le să se retragă. Un alt clip a arătat oameni scandând în sprijinul dinastiei Pahlavi, care a fost răsturnată de revoluția islamică din 1979.

La sfârșitul după-amiezii de miercuri, o demonstrație a avut loc și în orașul Abadan, din sud-vestul țării, lângă granița cu Irakul, potrivit imaginilor verificate de BBC Persian, în care protestatarii scandau „Tunuri, tancuri, petarde! Mullahii trebuie să dispară”, o referire la conducerea clericală a Iranului.

Alte imagini filmate de la un balcon din oraș par să arate forțele de securitate deschizând focul în timp ce fug de protestatarii care avansează, aruncând cu pietre și alte obiecte.

La căderea nopții, forțele de securitate au fost filmate trăgând cu gaze lacrimogene pentru a dispersa o manifestație în Aligudarz, un alt oraș din vest, după ce o mulțime se adunase într-o piață scandând „Revolta poporului, Viva!”.

În Lordegan, agenția oficială Fars a relatat că doi polițiști au fost uciși în timpul unei manifestații miercuri.

Agenția a adăugat că polițiștii au fost împușcați mortal de „persoane înarmate” care se aflau într-un grup pe care l-a numit „revoluționari”.

Bani și arestări

În urma unei ședințe a cabinetului de miercuri, vicepreședintele pentru afaceri executive, Mohammad Jafar Qaempanah, a declarat că președintele Masoud Pezeshkian a ordonat ca „niciun fel de măsuri de securitate” să nu fie luate împotriva protestatarilor pașnici.

Presa de stat a relatat, de asemenea, că guvernul a început să plătească o nouă alocație lunară echivalentă cu 7 dolari pentru a atenua efectele costului ridicat al vieții.

Între timp, șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, a declarat comandanților poliției că „participanții la revolte” vor fi urmăriți penal și pedepsiți „rapid” pentru a servi drept măsură de descurajare.

Khamenei – care, în calitate de lider suprem, deține puterea supremă în Iran – a declarat sâmbătă că autoritățile ar trebui „să discute cu protestatarii”, dar că „revoluționarii ar trebui să fie puși la locul lor”.

Comentariile sale au venit după ce președintele Donald Trump a amenințat că SUA vor interveni dacă forțele de securitate iraniene vor ucide protestatarii pașnici, spunând: „Suntem pregătiți și gata de acțiune”.

Prudență, după avertismentele lui Trump

Dr. Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu al think-tank-ului Chatham House din Londra, a declarat pentru BBC că protestele au devenit rapid politice și sunt alimentate de furia profundă a populației.

„Oamenii sunt sătui. Nu au perspective de viitor. Viața de zi cu zi devine din ce în ce mai dificilă”, a spus ea.

„Dacă mișcarea se intensifică și dacă în stradă ies mai mulți oameni, (protestele) vor deveni mai serioase și, desigur, răspunsul guvernului va deveni mai violent”.

Sadegh Zibakalam, profesor de științe politice la Universitatea din Teheran, a declarat că autoritățile iraniene ar putea rezista unei represiuni mai dure din cauza amenințărilor lui Trump.

„Unii lideri iranieni – comandanții Gărzii Revoluționare și forțele de securitate – sunt poate puțin mai prudenți și nu se grăbesc să reprime mulțimea de data aceasta, de teamă că acest lucru ar putea provoca o intervenție americană”, a declarat el pentru BBC.

Actualele proteste sunt cele mai ample de la revolta din 2022, declanșată de moartea în detenție a Mahsei Amini, o tânără kurdă care a fost reținută de poliția moralității pentru că nu purta hijabul în mod corespunzător.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, peste 550 de persoane au fost ucise și 20.000 reținute în urma represiunii violente a protestelor de către forțele de securitate.