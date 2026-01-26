„Mult noroc!”. Șeful NATO ridiculează o idee a Europei apărută în urma ambiției lui Trump de preluare a Groenlandei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în centru, salută publicul înainte de discursul său în cadrul Comitetului pentru securitate și apărare al Parlamentului European, la Bruxelles, pe 26 ianuarie 2026. FOTO: Virginia Mayo / AP / Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile unor politicieni europeni de seamă pentru înființarea unei armate europene separate, provocate de îndoielile privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, care au fost accentuate de tensiunile legate de Groenlanda, informează Reuters.

Rutte le-a spus susținătorilor ideii unei forțe europene care să fie separată de alianța NATO, condusă de SUA, să „continue să viseze” și a afirmat că președintele rus Vladimir Putin ar „adora” ideea, deoarece decizia ar „întinde” armatele europene și le-ar slăbi.

Vorbind în fața Parlamentului European, la Bruxelles, Rutte a afirmat că națiunile europene ar trebui să continue să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate, așa cum a cerut Trump, dar în cadrul alianței transatlantice.

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, și comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, au ridicat amândoi în ultimele săptămâni perspectiva înființării unei forțe europene.

Fără a se referi în mod explicit la propunerile vreunuia dintre ei, Rutte a respins ideea generală, insistând că Trump și SUA rămân puternic angajați în NATO, în ciuda incertitudinii cauzate de cererile lui Trump ca Danemarca, țară membră NATO, să cedeze controlul asupra Groenlandei.

„Cred că vor exista multe duplicări și vă urez noroc dacă doriți să faceți acest lucru, pentru că trebuie să găsiți bărbați și femei în uniformă – ei vor fi la curent cu ceea ce se întâmplă deja”, a spus șeful NATO.

„Va complica lucrurile. Cred că lui Putin îi va plăcea. Așa că gândiți-vă bine”, a avertizat el.

Rutte le-a mai spus europarlamentarilor că, dacă Europa ar vrea cu adevărat să acționeze singură, acest lucru ar costa mult mai mult decât cele 5 procente din PIB pe care țările NATO au convenit să le cheltuiască pentru investiții în domeniul apărării și securității.

„Trebuie să vă construiți propria capacitate nucleară, ceea ce costă miliarde și miliarde de euro. În acest scenariu, veți pierde… garantul suprem al libertății noastre, care este umbrela nucleară a SUA. Așa că… mult noroc!”, a conchis secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.