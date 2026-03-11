Unul dintre cele mai scumpe seriale Netflix s-a întors cu al doilea sezon și e mai strălucitor decât primul

Serialul de aventură „One Piece” produs de Netflix s-a întors în streaming cu un nou sezon de 8 episoade care urmăresc echipajul de Pirați ai Pălăriei de Paie, în timp ce pornesc spre Marele Curent, legendara întindere de ocean din benzile desenate manga pe care se bazează seria.

Primul sezon al serialului live-action a avut premiera în 2023 și, în pofida lansărilor din ultimii 3 ani, și-a păstrat până în prezent statutul de serie fanion a Netflix în ceea ce privește bugetul alocat pentru producție.

Potrivit Flix Patrol, primul sezon al „One Piece” a avut un buget de producție total de 144 de milioane de dolari, la egalitate cu cel de care a beneficiat sezonul 5 al „The Crown”, apreciata serie Netflix despre casa regală a Marii Britanii care s-a încheiat în 2023. Singurele seriale Netflix mai scumpe de atât au fost „The Sandman” (165 de milioane pentru sezonul 1), „The Witcher” (176 de milioane pentru sezonul 2), „Problema celor 3 corpuri” (233 de milioane) și „Stranger Things” (270 de milioane pentru ultimul sezon lansat la finele anului trecut).

Sezonul 2 al „One Piece” a fost lansat integral marți, 10 martie, USA Today notând că primele două dintre cele 8 episoade disponibile în streaming au fost difuzate și în peste 200 de săli de cinema din SUA, Canada și Japonia.

În momentul redactării acestui articol, noul sezon are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării din partea criticilor de film de 100%, mai mare chiar decât a primului (care a avut 86%). Chiar dacă numărul de recenzii este încă mic, situația a atras atenția inclusiv ziarului financiar Forbes.

Serialul „One Piece” se bazează pe o operă care rivalizează cu cărțile Harry Potter

„Luffy și Pirații Pălăriei de Paie pornesc pe mare spre extraordinarul Mare Curent – o porțiune legendară de ocean unde pericolul și miracolul îi așteaptă la fiecare cotitură. Pe măsură ce străbat acest tărâm imprevizibil în căutarea celei mai mari comori din lume, vor întâlni insule bizare și o mulțime de noi inamici formidabili”, notează descrierea oficială publicată de Netflix pentru sezonul 2.

Serialul produs de platforma de streaming se bazează pe seria japoneză de benzi desenate manga cu același nume, creată de Eiichiro Oda în 1997. De la publicarea sa, a fost tradusă în mai multe limbi, inclusiv în engleză.

Crunchyroll, un site de referință specializat în benzi desenate și producțiile bazate pe acestea, a arătat la începutul lunii martie că „One Piece” a vândut peste 600 de milioane de exemplare, depășind seria „Superman” și devenind cea mai bine vândută serie de benzi desenate din toate timpurile.

Potrivit sursei citate, Oda este al optulea cel mai bine vândut autor în viață și se află chiar în urma lui J. K. Rowling, care a vândut 650 de milioane de exemplare din seria de romane „Harry Potter”. Oda este singurul autor japonez prezent în clasamentul top 10 și singurul în afară de Paulo Coelho care nu scrie în limba engleză.

Volume ale seriei de benzi desenate „One Piece” pe raftul unei librării, FOTO: Terence Toh / Dreamstime.com

Netflix a comandat deja un sezon 3 pentru serialul „One Piece”

Vânzările uluitoare ale lui Eiichiro Oda, în vârstă de 51 de ani, se datorează în parte longevității seriei sale și a modului prolific în care scrie. În cele trei decenii trecute de la prima ediție a benzii desenate „One Piece”, autorul japonez a publicat nu mai puțin de 1.155 de numere ale acesteia.

Acest lucru a stârnit speculații printre fanii operei sale că Netflix are atât de mult material sursă pentru adaptarea sa încât „One Piece” ar putea deveni unul dintre cele mai longevive seriale produse vreodată de compania americană de streaming.

Deocamdată, cert este doar că producția sezonului 3 al „One Piece” a început în noiembrie anul trecut, potrivit Tudum, site-ul de știri al Netflix.

În ceea ce privește sezonul 2, distribuției deja cunoscute i se vor alătura o serie de nume noi, Eiichiro Oda dezvăluind că a fost implicat personal în procesul de casting, un lucru care îi va încânta cu siguranță pe fanii săi.

„Propriile mele alegeri de distribuție au fost făcute din Japonia, pe baza fotografiilor și a materialelor video, dar când i-am văzut pe toți în persoană m-am convins: au fost, fără îndoială, alegerea perfectă!”, a scris Oda într-o scrisoare deschisă pe care a publicat-o după ce a vizitat platourile de filmare ale „One Piece” în America de Sud.

Autorul japonez de benzi desenate este notoriu pentru faptul că evită ieșirile publice și să fie pozat, una dintre puținele fotografii cu acesta datând de ani de zile.