Mulți americani cred că SUA nu vor mai exista peste 250 de ani, cât vor împlini luna viitoare

Un bărbat îmbrăcat ca „Unchiul Sam” la o paradă din SUA, FOTO: Mary Altaffer / AP / Profimedia

Pe măsură ce Statele Unite se apropie de a 250-a aniversare de la declararea independenței față de Imperiul Britanic, doi din cinci americani nu cred că țara va mai exista încă 250 de ani, arată un nou sondaj Reuters/Ipsos.

Sondajul a fost realizat pe parcursul a patru zile, de joia trecută până luni, și a avut loc pe fondul festivităților divizive pe care președintele Donald Trump le-a adus sărbătorii de pe 4 iulie.

SUA vor marca la începutul lunii viitoare 250 de ani de la momentul în care oamenii care aveau să devină cunoscuți drept „Părinții Fondatori” au declarat independența față de Marea Britanie, cel mai mare imperiu al vremii.

Trump s-a plasat în centrul multor evenimente dedicate aniversării, inclusiv prin organizarea unui „meci în cușcă” la Casa Albă, de ziua sa de naștere, duminică.

Luni, el a declarat că va fi principala atracție la o celebrare de 4 iulie la Washington, care va servi și drept miting politic pentru republicani, în contextul în care partidul său încearcă să păstreze controlul asupra Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Trump și-a prezentat președinția ca pe o încercare de a salva America de la distrugerea de către membrii Partidului Democrat rival. Liderii democrați susțin că tocmai Trump reprezintă pericolul la adresa democrației și afirmă că acesta folosește agențiile federale de aplicare a legii pentru a-i viza pe criticii politici.

Aproximativ 38% dintre respondenții sondajului – inclusiv 40% dintre democrați și 26% dintre republicani – au spus că nu cred că SUA vor mai exista ca un singur stat peste 250 de ani. Doar 62% au considerat că națiunea lor va dăinui.

Și mai mulți americani cred că democrația lor este în pericol

Două treimi dintre respondenți – inclusiv 85% dintre democrați și 50% dintre republicani – au declarat că sunt de acord cu afirmația potrivit căreia democrația americană este în pericol de a eșua.

Ponderea totală a celor care văd democrația în risc a crescut față de luna august a anului trecut, când un sondaj arăta că este de 57%. Creșterea a fost determinată de procentul republicanilor îngrijorați de viabilitatea democrației.

De ani de zile, Trump a susținut în mod fals că pierderea sa din 2020 a fost rezultatul unei fraude electorale extinse și a făcut presiuni pentru modificarea legislației electorale.

Aproximativ 77% dintre respondenți au spus că este probabil ca violența politică să crească în următorii cinci ani.

Sunt SUA cea mai măreață țară din lume?

Sondajul a arătat, de asemenea, că proporția americanilor care consideră că țara lor este un reper global este în scădere. Aproximativ 30% dintre respondenți au spus că Statele Unite sunt cea mai măreață țară din lume, în scădere de la 38% într-un sondaj Reuters/Ipsos realizat în noiembrie 2017, în timpul primului mandat al lui Trump.

Ponderea democraților care împărtășesc această opinie a scăzut la 11%, de la 26%, în timp ce în rândul republicanilor a rămas stabilă, la aproximativ șase din zece.

O majoritate a americanilor – inclusiv trei sferturi dintre democrați și jumătate dintre republicani – a spus că evenimentele dedicate aniversării de 250 de ani a țării au devenit prea politizate.

Americanii sunt, de asemenea, împărțiți în privința unor aspecte mai banale, cum ar fi modul de celebrare a Zilei Independenței. Aproximativ 52% dintre republicani au spus că vor purta haine roșii, albe și albastre – culorile drapelului național al SUA – comparativ cu 20% dintre democrați.

De asemenea, republicanii au fost mai predispuși decât democrații să spună că intenționează să participe la un spectacol de artificii – 46% față de 28%.

Sondajul realizat online a adunat răspunsuri de la 1.537 de adulți din SUA, iar rezultatele au o marjă de eroare de 3 puncte procentuale în ambele direcții.