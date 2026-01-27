„Multitudini de erori”. Concluzii după ciocnirea fatală dintre avionul American Airlines și elicopterul Black Hawk al armatei SUA

Echipele Gărzii de Coastă a SUA au instituit o zonă de siguranță în jurul locului accidentului de deasupra râului Potomac, pe 30 ianuarie 2025, pentru siguranța echipajelor de intervenție și a transportului maritim, în urma coliziunii dintre avionul American Airlines 5342 și un elicopter UH-60 al Armatei SUA, care a provocat moartea a 67 de persoane. FOTO: PO1 BRANDON GILES / UPI / Profimedia

Coliziunea fatală dintre avionul American Airlines care efectua o cursă regională și un elicopter Black Hawk al armatei americane, în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington, din ianuarie anul trecut, a fost rezultatul unor „multitudini de erori” și al „problemelor sistemice din cadrul mai multor organizații”, au afirmat marți membrii Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), potrivit Reuters.

Consiliul organizează o audiere care va dura toată ziua și intenționează să propună zeci de recomandări de siguranță pentru a remedia deficiențele care au dus la tragicul accident.

NTSB a dezvăluit, în martie anul trecut, că, începând din 2021, au avut loc 15.200 de incidente de separare aeriană în apropierea aeroportului Reagan între avioane comerciale și elicoptere, inclusiv 85 de incidente cu risc ridicat.

În decembrie, Departamentul de Justiție a afirmat că guvernul federal este responsabil pentru accident. Guvernul a recunoscut că „avea o obligație de diligență față de reclamanți, pe care a încălcat-o, provocând astfel accidentul tragic” și că piloții elicopterului armatei și ai avionului de linie „nu au menținut vigilența necesară pentru a se vedea și a se evita reciproc”.

Altitudinea maximă pentru ruta pe care o urma elicopterul era de 61 de metri, dar coliziunea a avut loc la o altitudine de aproape 91,5 metri.

Departamentul de Justiție a mai afirmat că un controlor de trafic aerian din cadrul Administrației Federale a Aviației (FAA) nu a respectat, de asemenea, un ordin al FAA și, ca urmare a comportamentului ambelor agenții, Statele Unite sunt responsabile pentru daune.

Coliziunea deasupra râului Potomac, în apropierea Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington, a fost cel mai grav dezastru aerian din SUA din ultimii 20 de ani.

NTSB a dezvăluit anul trecut că, în 2022, membrii unui grup de lucru al FAA pentru traficul aerian au solicitat mutarea traficului de elicoptere departe de aeroportul Reagan și stabilirea unor „puncte fierbinți” aeriene, dar cererea a fost respinsă deoarece problema era „prea politică”.

FAA a restricționat zborurile cu elicopterele în martie, după ce Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a transmis că prezența acestora reprezenta un „risc intolerabil” pentru aeronavele civile din apropierea aeroportului național Reagan. În luna mai, FAA a interzis armatei zborurile cu elicopterul în jurul Pentagonului, după un incident care a forțat două avioane civile să anuleze aterizarea.

Pe 29 ianuarie 2025, zborul American Airlines 5342, un zbor intern de pasageri operat de un avion de linie Bombardier CRJ700, s-a ciocnit în aer cu un elicopter Sikorsky UH-60M Black Hawk al americane, la apropierea finală de Aeroportul Național Ronald Reagan, lângă Washington. Ambele aeronave s-au prăbușit în râul Potomac după ciocnire, iar toate cele 67 de persoane de la bordul ambelor zboruri au murit.