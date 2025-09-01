Muncitor străin în stare critică, după ce a fost bătut de un bărbat pe o stradă din Cluj-Napoca / Incidentul, în aceeași zi cu cel din București





Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, pe care l-a lovit cu o bucată de lemn în cap, în spate şi în picioare. Victima este internată în comă. Incidentul a avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, în aceeaşi zi în care la Bucureşti un cetăţean din Bangladesh care lucra ca livrator a fost bătut de un tânăr care i-a strigat: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”.

Cazul cetățeanului străin aflat la muncă în România și bătut lângă o trecere de cale ferată din Cluj Napoca a fost făcut public luni de către reprezentanţii Parchetului Judecătoriei Cluj-Napoca. Aceștia au anunțat că bărbatul care l-a agresat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru infracțiunea de loviri sau alte violenţe.

Procurori: Nu există certitudinea că victima va supraviețui

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medical”, a transmis luni Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca, citat de News.ro.

Mai mult, potrivit sursei citate, „la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”.

Agresorul este considerat de către procurori un pericol pentru ordinea publică. Ei au declarat că bărbatul a dovedit, prin modul de comitere a faptei, că este o persoană extrem de agresivă.

„Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare şi-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat şi faptul că inculpatul a acţionat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată şi a lovit un cetăţean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconştient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”, au mai precizat procurorii.

Bărbatul a fost dus la Judecătoria Cluj-Napoca, iar magistraţii au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Un livrator străin, bătut pe stradă la București

Procurorii de la Cluj Napoca nu au precizat care a fost motivul agresiunii cetățeanului străin. În aceeași zi, la București, un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea.

Procurorii au spus că atacul, care a avut loc după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini, s-a petrecut „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării”.

Incidentul de la București a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Postarea a fost ulterior explicată de Tănasă ca referindu-se la „valurile mari de migranți” din alte țări europene.

Mesajul a atras însă critici și sesizări oficiale. Polițistul Marian Godină a anunțat că a formulat o plângere penală împotriva deputatului pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”. În paralel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în urma declarațiilor parlamentarului.

Președintele Nicușor Dan a condamnat atacul. „În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis el după incidentul din Capitală. De asemenea, președintele a mai spus că actele de „violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre”.