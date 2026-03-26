Mutare de forță a Marii Britanii împotriva „flotei-fantomă” care exportă petrolul rusesc

Nave ale Marinei Regale Britanice monitorizează vase rusești ce s-au apropiat de apele teritoriale britanice în data de 15 martie 2026, FOTO: SWNS / Profimedia

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat joi că a autorizat forțele armate să urce la bordul și să rețină nave rusești în apele britanice, pentru a opri o rețea de vase despre care guvernul său și altele din jurul lumii afirmă că permite Moscovei să exporte petrol în pofida sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.

Decizia vine în contextul în care alte țări europene, inclusiv Franța, Belgia și Suedia, și-au intensificat eforturile de a reține nave ale așa-zisei „flote fantomă” de petroliere a Rusiei, utilizată de Moscova pentru a finanța războiul său de patru ani împotriva Ucraina.

Starmer a spus că a aprobat măsurile mai agresive împotriva acestor nave deoarece președintele rus Vladimir Putin probabil „își freacă mâinile” în urma creșterii bruște a prețurilor petrolului, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

„De aceea, în opinia mea fermă, ar trebui să acționăm și mai dur împotriva flotei fantomă”, a declarat Starmer la o reuniune desfășurată joi la Helsinki. „Trebuie să închidem împreună rutele maritime esențiale pentru acest comerț vital, pentru a menține presiunea asupra lui Putin”, a îndemnat el participanții.

Marea Britanie a oferit anul acesta informații și sprijin logistic forțelor armate franceze și celor americane, care au reținut nave rusești. Însă anunțul lui Starmer marchează prima dată când forțele britanice au fost autorizate să abordeze nave rusești.

Mutarea Londrei ar putea forța navele rusești să parcurgă distanțe mai lungi

Downing Street a declarat că oficialii militari și din forțele de ordine britanice s-au pregătit să abordeze nave rusești care nu se predau, sunt înarmate sau utilizează sisteme tehnologice avansate de supraveghere pentru a evita capturarea.

Odată ce navele sunt abordate, ar putea fi inițiate proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajelor, pentru încălcarea legislației privind sancțiunile.

Un oficial britanic a declarat că cel puțin 12 nave rusești aflate sub sancțiuni au traversat, în medie, Canalul Mânecii în fiecare lună a ultimului an.

Autorizația britanică de a urca la bordul navelor rusești ar putea însemna că aceste vase vor evita Canalul Mânecii, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, fiind forțate să urmeze trasee mai lungi și mai costisitoare, a spus oficialul.

Rusia continuă să exporte țiței și petrol, împotriva valurilor succesive de sancțiuni

Dependența Rusiei de flota fantomă i-a permis să continue exporturile de petrol fără a respecta restricțiile occidentale impuse după invazia sa la scară largă în Ucraina, declanșată în 2022.

Eforturile europene de a menține presiunea asupra Rusiei au fost subminate luna aceasta, după ce administrația președintelui american Donald Trump a acordat țărilor o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra produse rusești sancționate, aflate în prezent pe mare, pentru a stabiliza piețele energetice globale afectate de războiul din Iran.

Marea Britanie a impus sancțiuni asupra a 544 de nave din flota fantomă a Rusiei. Londra estimează că aproximativ trei sferturi din țițeiul Rusiei este transportat de aceste nave.

Navele din flota fantomă a Rusiei au de regulă structuri de proprietate opace și au stârnit îngrijorări legate de riscurile de mediu, deoarece petrolierele vechi, neverificate, sunt predispuse la deversări, defecțiuni mecanice și scurgeri, amenințând ecosistemele marine.