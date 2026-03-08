Oficialii americani apără decizia de a ridica temporar din sancțiunile Rusiei. „Un fel de chestiune de bun simț”

Oficiali din administrația Trump au declarat, duminică, că derogarea emisă pentru a permite achizițiile indiene de petrol rusesc va atenua din presiunea de pe piața globală, care se confruntă cu efectele războiului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a declarat la NBC că este vorba despre „o pauză de 30 de zile pentru a permite, ceea ce este doar un fel de chestiune de bun simț, ca milioanele și milioanele de barili de petrol care stau pe nave să meargă la rafinării indiene”.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat la CNN că această derogare poate ajuta la „atenuarea acestei temeri privind deficitul de petrol, la atenuarea creșterilor bruște ale prețurilor și a îngrijorărilor pe care le vedem pe piață”.

Americanii se confruntă cu prețuri mai mari la pompă după izbucnirea războiului, o nouă problemă pentru o economie americană care a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie.

O problemă de „frică și percepție”

Conform datelor de vineri, de la federația American Automobile Association, prețul mediu național pentru benzina obișnuită era de 3,32 dolari per galon, în creștere cu 11% față de săptămâna precedentă și cel mai mare după septembrie 2024.

Motorina era la 4,33 dolari, în creștere cu 15% față de acum o săptămână, ajungând la cel mai înalt nivel după noiembrie 2023.

„Credem că acesta este un preț mic de plătit pentru a ajunge la o lume în care prețurile la energie revin la nivelul lor inițial”, a declarat Wright în cadrul programului „Fox News Sunday”.

Oficialul a dat asigurări că nu există penurii de petrol sau gaze naturale și a spus că majorările de prețuri au la bază „frica și percepția” că operațiunea împotriva Iranului se va prelungi.

„Însă nu va fi așa”, a adăugat Wright, reiterând estimarea președintelui american Donald Trump conform căreia războiul va dura mai degrabă câteva săptămâni decât luni.

Într-un interviu joi pentru Reuters, Trump a declarat că prețurile benzinei vor „scădea foarte rapid” după ce se va încheia războiul.

Analiștii politici spun că o creștere persistentă a prețurilor la benzină i-ar putea afecta pe republicani în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie, când va fi în joc controlul Congresului.