Mutare de forță pe flanctul estic al NATO, anunțată de Moscova. Ce a trimis în Belarus

Rusia a livrat muniție nucleară către depozitele din Belarus, în cadrul unor exerciții nucleare de amploare, a anunțat joi Ministerul rus al Apărării, transmite Reuters.

Belarusul se învecinează cu mai multe state membre NATO, Polonia, Lituania și Letonia, între aceste state fiind o frontieră terestră de 1.250 de km, aflată limita estică a teritoriului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Exercițiul nuclear de trei zile, care a început marți și se desfășoară pe teritoriul Rusiei și al Belarusului, are loc într-un moment în care Moscova se află angajată într-o luptă pe care o descrie ca fiind una existențială cu Occidentul pe tema Ucrainei.

„Ca parte a exercițiului forțelor nucleare, muniții nucleare au fost livrate la depozitele din zona de poziționare a brigăzii de rachete din Republica Belarus”, a declarat ministerul de la Moscova.

Rusia a declarat că unitatea de rachete din Belarus desfășura antrenamente pentru a primi muniții speciale pentru sistemul mobil de rachete tactice Iskander-M, inclusiv încărcarea munițiilor pe vehiculele de lansare și deplasarea în secret către o zonă desemnată pentru pregătirea lansării.

Imaginile difuzate de Ministerul Apărării de la Moscova arătau un camion care traversa o pădure și descărca un obiect. Nu a fost clar ce anume se descărca.

Iskander-M, un sistem mobil de rachete ghidate cu numele de cod „SS-26 Stone” dat de NATO, a înlocuit racheta sovietică „Scud”. Rachetele sale ghidate au o rază de acțiune de până la 500 km și pot transporta focoase convenționale sau nucleare.

Pe tot parcursul războiului din Ucraina, președintele Vladimir Putin a reamintit de puterea nucleară a Rusiei, ca avertisment adresat Occidentului să nu meargă prea departe în sprijinul acordat Kievului.

Kremlinul a criticat dur miercuri declarațiile șefului diplomației lituaniene, calificându-le drept „la limita nebuniei”, după ce ministrul de externe Kestutis Budrys a afirmat că NATO trebuie să demonstreze Moscovei că este capabilă să pătrundă în exclava rusă Kaliningrad.

Kaliningrad este situat între Lituania și Polonia, ambele membre NATO, pe coasta Mării Baltice. Are o populație de aproximativ 1 milion de locuitori și este puternic militarizat, servind drept sediu al Flotei Baltice a Rusiei.