Mutare de ultimă oră a lui Grindeanu: ultimul vot pe care îl cere pentru a decide dacă PSD intră sau nu în Guvernul Niculescu

Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri Consiliul Politic Național al PSD, unde se va lua decizia finală privind Guvernul propus de Luca Niculescu.

Liderul social-democraților le va pune pe masă liderilor din teritoriu și parlamentarilor toate variantele. Primul este scenariul în care PSD ar fi singurul partid în Guvern.

Alte variante care vor fi supuse votului, dar asupra cărora social-democrații și-au arătat rezerva până acum, sunt cele ale unui cabinetul de tehnocrați sau a unui Executiv format din PSD și gruparea conservatoare din PNL, au declarat surse din partid.

Motivul invocat de mai mulți lideri este că, deși ar strânge voturile pentru învestitura, Guvernul ar fi vulnerabil în fața Opozitiei din Parlament, inclusiv în fața lui Ilie Bolojan. De aceea, se insistă pe refacerea fostei Coaliții, mai puțin cu USR.

Până acum, Sorin Grindeanu a obținut de la conducerea restrânsă a partidului un „mardat larg” de negociere cu Luca Niculescu. În iesirile publice, dar și în timpul discuțiilor cu premierul-desemnat, liderul PSD a spus că nu vrea ca social-democrații să fie singurii din guvern, punând condiția participării în cabinet și a PNL și UDMR. Formațiunile conduse de Ilie Bolojan și Kelemen Hunor nu doresc însă să intre în guvern, dar au anunțat că îl vor vota în Parlament.

„Daca președintele ne cheamă la noi discutii îi spunem că nu avem o problema să declanșeze alegerile anticipate. Mai bine sa mergem la anticipate. Ar putea fi organizate in februarie”, a declarat un lider al partidului.

De altfel, chiar Sorin Grindeanu a declarat luni că s-a discutat în partid despre aceasta variantă.

Liniile directoare ale programului de guvernare, transmise partidelor

Surse apropiate de negocieri au explicat pentru HotNews că miercuri premierul desemnat va transmite partidelor liniile directoare ale programului de guvernare, înainte de a-l depune joi în Parlament.

Propunerea vine în contextul în care liderul PNL Ilie Bolojan a declarat de mai multe ori că liberalii vor oferi voturi pentru a trece Guvernul, fără a intra însă în cabinet alături de PSD.

Surse politice spun și că Grindeanu a vorbit ieri cu Kelemen Hunor, liderul UDMR, care i-a transmis că parlamentarii Uniunii sunt dispuși să voteze aproape orice variantă de guvern ar propune Niculescu, dar nu și să participe, cu miniștri, la guvernare.

Cu susținerea PNL și UDMR, un Guvern condus de Luca Niculescu din care face parte și PSD ar strânge cel puțin 239 de voturi.

În cazul în care PSD va intra în Guvern, va negocia și ministere cu Luca Niculescu, inclusiv un minister avizator, prin care trec, practic, toate actele normative ale Executivului înainte de adoptare.