Mutare în forță a lui Peter Magyar pentru zguduirea bastioanelor de putere ale lui Viktor Orban: Ce se întâmplă azi în Parlamentul de la Budapesta

Parlamentul Ungariei este așteptat luni să aprobe un amendament constituțional pentru destituirea președintelui Tamas Sulyok, pe care prim-ministrul Peter Magyar îl consideră o „marionetă” a fostului premier Viktor Orban, scrie Reuters.

Legea face parte din eforturile lui Magyar de a demola bastioanele de putere ale lui Orban, pentru care, spune el, a primit un mandat puternic din partea alegătorilor. Partidul Tisza, de centru-dreapta, al lui Magyar a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai formațiunii naționaliste Fidesz a lui Orban, obținând o victorie electorală zdrobitoare în aprilie.

„Ar fi o trădare față de națiunea maghiară dacă nu am modifica această constituție”, a declarat Magyar în fața Legislativului de la Budapesta, înaintea votului parlamentarilor asupra amendamentului constituțional.

„Ei (Fidesz, n.r.) au organizat țara în așa fel încât voința unui singur om a devenit sursa activității legislative… Partidul Tisza a obținut un mandat clar și copleșitor, de două treimi, pentru a desființa acest sistem”, a mai afirmat Peter Magyar.

Adoptarea amendamentului, care invocă „pierderea gravă a încrederii” societății în Sulyok, va pune capăt imediat mandatului președintelui. Apoi, Parlamentul va alege un nou președinte până la intrarea în vigoare a unei noi constituții sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Magyar a declarat că, în toamnă, va începe un „proiect comun de amploare” împreună cu poporul maghiar pentru elaborarea unei noi constituții.

Dacă Tamas Sulyok nu semnează noul amendament constituțional în termen de cinci zile, a adăugat Magyar, parlamentul va iniția o procedură de destituire împotriva lui.

Demontarea bastioanelor de putere ale lui Orban

Conform Constituției Ungariei, președintele este un șef de stat cu rol preponderent ceremonial, având doar competențe limitate de a exercita dreptul de veto asupra legilor sau de a solicita revizuirea acestora.

Partidul lui Magyar, Tisza, deține o majoritate calificată în parlament, ceea ce îi permite să modifice Constituția și să anuleze schimbările introduse de Orban, despre care susține că au erodat democrația. Tisza a luat măsuri rapide, suspendând săptămâna trecută emisiunile de știri de la televiziunea și radioul public, ca parte a unei reforme menite să asigure independența presei publice.

Sulyok, care a ocupat timp de 10 ani funcția de judecător la Curtea Constituțională până când parlamentul l-a numit președinte în 2024, a declarat că nu are nicio agendă politică și a refuzat până în prezent să demisioneze.

El a solicitat o evaluare a amendamentului depus de guvern din partea Comisiei de la Veneția, un grup de experți al organismului pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei, care oferă avize cu privire la caracterul democratic al modificărilor constituționale. Comisia de la Veneția a refuzat să comenteze.

Joia trecut, partidul lui Orban a organizat o manifestație de susținere a lui Sulyok. Viktor Orban nu a participat.

Deputații partidului Fidesz au boicotat ședința parlamentară de luni.

Amendamentul prevede că legiuitorii pot exercita mandatul pe o perioadă de cel mult 12 ani și stabilește, de asemenea, o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale. Această măsură l-ar obliga pe actualul președinte al Curții, Peter Polt, un aliat al lui Orbán, să se pensioneze.

Șeful grupului parlamentar al partidului Fidesz, Gergely Gulyas, și-a dat demisia luni din cauza acestui amendament, afirmând că acesta îl împiedică să candideze la următoarele alegeri, având în vedere vechimea lui în calitate de deputat.