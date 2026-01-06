Mutare strategică la Marea Neagră: Comisia Europeană dă undă verde proiectului propus de România

România urmează să găzduiască o infrastructură europeană de o importanță crucială. Confirmarea a venit chiar din partea șefei Executivului European, Ursula von der Leyen, printr-un document oficial sosit recent de la Bruxelles, ca răspuns la solicitarea europarlamentarului Victor Negrescu.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, marți, că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România are sprijinul Comisiei Europene. „Un pas concret pentru securitatea Mării Negre şi pentru România. Am primit un răspuns oficial din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

„Mesajul Comisiei este clar: hub-ul maritim poate fi creat, Comisia Europeană susţine acest demers şi o astfel de decizie depinde de statele membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic”, a continuat europarlamentarul.

Negrescu spune că acest hub este „crucial”, pentru că „Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Vorbim despre securitatea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea ameninţărilor hibride şi creşterea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene. Hub-ul ar însemna mai multă siguranţă, mai multă coordonare şi o prezenţă europeană reală la Marea Neagră, nu doar declaraţii”, a adăugat Negrescu.

Ursula von der Leyen: Comisia Europeană este pregătită să sprijine decizia

În răspunsul președintei Comisiei Europene, făcut public marţi de Negrescu, Ursula von der Leyen le mulțumește europarlamentarului şi co-semnatarilor „pentru scrisoarea privind înfiinţarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, aşa cum este prevăzut în Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre, adoptată la 28 mai 2025”.

„Sprijinul dumneavoastră pentru această nouă politică este extrem de apreciat. Am luat act de argumentele de fond în favoarea găzduirii Hubului de Securitate Maritimă în România. Aceasta este o decizie care urmează să fie luată de statele membre ale UE. Vă pot asigura că Comisia Europeană este pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens”, scrie Ursula von der Leyen.

De asemenea, șefa Executivului European amintește că au fost elaborate o serie de iniţiative de politică ale UE ca răspuns la provocările geopolitice generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Toate aceste iniţiative aduc un accent sporit pe conştientizare, pregătire, rezilienţă, securitate şi apărare. În acest context, Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră va valorifica iniţiativele statelor membre ale UE şi ale ţărilor partenere din regiunea Mării Negre pentru consolidarea securităţii şi siguranţei maritime şi va urmări să contribuie la monitorizarea şi protejarea infrastructurii maritime critice, precum şi la dezvoltarea mijloacelor şi capabilităţilor maritime ale statelor membre ale UE în acest scop”, se mai arată în document.

Următorul pas revine autorităților de la București, care trebuie să finalizeze detaliile tehnice pentru găzduirea hub-ului, astfel încât proiectul să fie supus aprobării finale a statelor membre