Mutarea făcută de Armata SUA în România, cu puțin înainte de vestea reducerii numărului trupelor americane

Divizia 3 Infanterie a preluat luni comanda operațiunilor armatei în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni, a anunțat Armata SUA, citată de publicația Stars and Stripes. Miercuri, Ministerul român al Apărării a anunțat reducerea numărului de trupe americane din țara noastră.

Divizia 3 Infanterie a înlocuit Divizia 1 Blindată luni, în cadrul unei ceremonii la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, care servește drept centru principal pentru forțele americane din România, a anunțat armata SUA într-o declarație.

Operațiunile, scrie publicația pe teme militare Stars and Stripes, implică aproximativ 3.000 de soldați care participă la misiuni în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria.

În timpul desfășurării sale, Grupul de intervenție Iron al Diviziei 1 Blindate „a asigurat integrarea comenzii și controlului SUA-NATO cu planificarea detaliată a operațiunilor de răspuns la crize, a liniilor de apărare a flancului estic și a extinderii forțelor terestre avansate”, se arată în comunicatul Armatei.

Numărul de soldați americani din România crescuse după invazia Rusiei în Ucraina în 2022

Consolidarea efectivelor militare și a capacităților de comandă în zona Mării Negre a devenit o prioritate în urma invaziei rusești din 2022 asupra Ucrainei.

Creșterea efectivelor militare ale Pentagonului în Europa a inclus și o creștere a numărului de soldați în România și în jurul acesteia.

Sosirea Diviziei a 3-a de infanterie, scria Stars and Stripes marți, a avut loc în contextul unei revizuiri în curs a poziției forțelor militare în cadrul Pentagonului, care ar putea avea implicații pentru misiunea Comandamentului European al SUA.

Miercuri, Ministerul Român al Apărării a anunțat într-adevăr o „redimensionare” a trupelor americane din Europa, o informație dezvăluită inițial de publicația ucraineană Kyiv Post.

Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

La acest moment, pe teritoriul României sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La baza de la Deveselu sunt circa 200 de militari care operează scutul antirachetă Aegis Ashore, în timp ce la baza aeriană de la Câmpia Turzii sunt alți peste 100 de militari.

MApN: Am fost informați de redimensionarea trupelor americane

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA”, spune MApN într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Anterior surse HotNews.ro spuseseră că, dacă vor exista reduceri de forțe americane în România, vor fi vizate aceste trupe de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Bucureștiului, „decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.”

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, spune MApN.

Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

„Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se mai spune în comunicat.