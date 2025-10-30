Mutarea făcută de guvernul lui Viktor Orban pentru combustibil, chiar înainte ca sancțiunile lui Trump asupra țițeiului rusesc să lovească

Intrarea în rafinăria MOL de pe Dunăre, care produce combustibil din petrol rusesc, în Százhalombatta, Ungaria, pe 27 septembrie 2025. FOTO: Denes Erdos / AP / Profimedia

Guvernul Ungariei a elaborat un proiect legislativ pentru modificarea legii privind stocarea țițeiului și a produselor petroliere importate, pentru a putea desemna așa-numitele stații de alimentare de rezervă care să furnizeze combustibil utilizatorilor esențiali în cazul unei situații de urgență în aprovizionarea cu energie, informează joi Reuters.

Modificarea legislativă propusă vine după un incendiu recent la principala rafinărie de pe Dunăre, deținută de grupul petrolier maghiar MOL, care a făcut ca rafinăria să funcționeze la capacitate redusă, și înainte ca sancțiunile SUA impuse de președintele Donald Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere ruse – Lukoil și Rosneft – să intre în vigoare luna viitoare.

Sancțiunile americane reprezintă un risc pentru Budapesta în contextul în care Ungaria este dependentă de importurile de țiței din Rusia.

Conform textului proiectului de lege publicat joi de Ministerul Energiei pe site-ul guvernului, într-o situație de urgență „guvernul poate ordona prin decret utilizarea stațiilor de alimentare de rezervă, stabilind ordinea de prioritate în furnizarea de combustibil”.

Dacă va fi adoptată, atunci legea va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2026.

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Budapesta nu a fost disponibil imediat pentru comentarii suplimentare cu privire la proiectul legislativ.

„În cazul unei posibile crize de aprovizionare, utilizatorii care asigură funcționarea țării pot obține combustibil de la o rețea de stații de alimentare de rezervă”, mai prevede textul proiectului. „Modificarea – care servește și la reducerea sarcinii administrative – are scopul de a crea baza legală și condițiile de finanțare pentru acest lucru”, precizează propunerea legislativă.

Modificarea nu afecetază cumpărătorii cu amănuntul, conform documentului.

Prim-ministrul Viktor Orban a afirmat că Ungaria caută o modalitate de a ocoli sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești.

Orban se va întâlni cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționează să discute despre posibilitatea organizării unei întâlniri între SUA și Rusia și să solicite o derogare de la sancțiunile din domeniul energiei, a anunțat joi șeful de cabinet al premierului ungar.

Rafinăria de pe Dunăre, care are o capacitate de 165.000 de barili de țiței pe zi, potrivit site-ului MOL, prelucrează în mare parte petrolul rusesc livrat prin conductele Drujba. Aceasta acoperă în mod eficient cererea internă a Ungariei de produse petroliere, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie.