Mutarea făcută de Nicușor Dan și Giorgia Meloni, după ce Germania și „frugalii” au cerut reducerea finanțării europene pentru două politici cheie

Președintele Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni au inițiat și coordonat o scrisoare din partea a 17 state membre către președinția irlandeză a Consiliului UE, solicitând menținerea nivelului de finanțare pentru politica de coeziune și pentru politica agricolă comună în viitorul buget multianual al UE.

Nicușor Dan spune că el și Giorgia Meloni au reunit cele 17 state din Grupul Prietenii Coeziunii „în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european”.

„Ne propunem menținerea nivelului global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, precum și alocarea de resurse suplimentare priorităților de importanță majoră, precum securitatea și apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică și reziliența”, a explicat președintele României, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că grupul statelor semnatare își reafirmă, de asemenea, „disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale”.

„Frugalii” au cerut reducerea bugetului UE „cu sute de miliarde de euro”

Grupul statelor frugale, care pledează pentru un buget al UE mai auster, „dorește o reducere a proiectului inițial al Comisiei Europene din vara anului trecut «cu sute de miliarde de euro», a declarat Valentin Naumescu, consilier al lui Nicușor Dan în Departamentul Afaceri Europene.

Acest grup de state, din care fac parte Germania, Austria, Țările de Jos, Danemarca, Finlanda și Suedia, au făcut o solicitare în acest sens către președinția irlandeză a Consiliului UE și, în plus, consideră că finanțarea trebuie mutată de la agricultură și coeziune către priorități „moderne”, a scris Euronews.

„Evident, ca întotdeauna în cadrul UE, vor urma negocieri dure și complicate, întinse pe cel puțin trei Consilii Europene planificate până în decembrie, la capătul cărora se speră obținerea unui acord al celor 27 lideri din EUCO, bazat pe un compromis rezonabil și acceptabil”, a scris Valentin Naumescu, sâmbătă, pe Facebook.

„Riscuri destul de mari” să apară „o discontinuitate a finanțării europene”

Consilierul prezidențial atrage atenția că există „riscuri destul de mari” să apară „o discontinuitate a finanțării europene la 1 ianuarie 2028” în cazul în care nu se ajunge la un acord asupra noului cadru financiar multianual al UE „până la sfârșitul anului în curs, astfel încât în 2027 să poată fi adoptată legislația de aplicare și finalizate pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a noii finanțări”.

„În plus, 2027 este un an electoral important în UE, în care vor avea loc alegeri inclusiv în patru state cu economii mari: Franța, Italia, Spania (dacă nu vor fi mai repede, așa cum se speculează de ieri) și Polonia, motiv pentru care se afirmă că, în absența unui compromis în decembrie 2026, următoarea «fereastră de oportunitate» ar putea apărea abia în toamna lui 2027”, a adăugat Naumescu.

În încheiere, el a precizat că „Grupul Prietenii Coeziunii va avea o nouă întâlnire informală de coordonare înaintea Consiliului European din 15-16 octombrie”.