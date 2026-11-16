Mutarea făcută de SUA ca să blocheze accesul Chinei la cipurile americane de ultimă generație, în urma scandalului de spionaj de la Nvidia

Administrația președintelui american Donald Trump a publicat luni o serie de măsuri menite să blocheze accesul Chinei la cipuri americane prin intermediul unor țări terțe, o practică aflată în centrul scandalului care a dus la demisia directorului general al gigantului din domeniul tehnologiei Nvidia, Jensen Huang, informează AFP.

Documentul stabilește, printre altele, o nouă autorizație necesară pentru exportul de semiconductori americani către Indonezia, Malaezia, Thailanda, Brazilia și Singapore, țări care, potrivit Departamentului Comerțului din SUA, „prezintă un risc de deturnare (către o altă țară) mai mare decât în mod normal”.

Anunțul survine după dezvăluirea unei aventuri amoroase între Jensen Huang și femeia de afaceri chineză Alice Huang, suspectată că ar fi permis companiilor chineze de inteligență artificială (AI) să obțină cipuri americane în ciuda unui embargou, prin intermediul unor țări asiatice terțe.

Noile reguli instituite de administrația Trump vizează prevenirea eludării restricțiilor existente, dar și prevenirea furnizării de putere de calcul către China prin intermediul unor centre de date înființate în alte țări și echipate cu cipuri americane, notează Agerpres.

Conform directivelor succesive ale administrațiilor Joe Biden și Donald Trump, cele mai puternice procesoare proiectate de americani sunt interzise de la vânzarea către companiile chineze.

Statele Unite justifică aceste restricții invocând teama că China va dezvolta inteligență artificială avansată în scopuri militare, dar și, mai recent, pentru a încetini progresul Republicii Populare către superinteligență.

Aceasta din urmă ar marca depășirea de către inteligența artificială a capacităților de raționament și înțelegere umane, mulți considerând că primul care reușește acest lucru ar obține un avantaj decisiv.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, este acuzat de mai mulți observatori că a lucrat pentru a relaxa regulile de export pentru microcipurile americane către China.

Vinerea trecută, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și-a criticat public colegul în această privință.

Documentul care prezintă noile reguli de export a fost publicat luni de Departamentul Comerțului, dar a fost „scris de și la cererea Departamentului Trezoreriei și a Consiliului Național de Securitate”, potrivit unui comunicat de presă.