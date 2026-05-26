Mutarea făcută de SUA după ce China a invitat Rusia la o ședință a Consiliului de Securitate al ONU: „Lipsă de respect”

Ambasadorul Rusiei la ONU a declarat, marți, că Statele Unite nu au acordat viză pentru ca viceministrul rus al afacerilor externe, Aleksandr Alimov, să poată să participe la o ședință a Consiliului de Securitate la New York, a transmis Reuters.

Vasili Nebenzia a acuzat SUA de încălcarea obligațiilor prevăzute de Acordul privind sediul ONU, în cadrul unor remarci făcute la reuniunea de marți a Consiliului de Securitate, alcătuit din 15 membri, care a fost prezidată de ministrul chinez al afacerilor externe, Wang Yi.

Nebenzia susține că Alimov intenționa să participe la eveniment.

„Delegația rusă (…), pe baza invitației ministrului de externe Wang Yi, ar fi trebuit să fie reprezentată în cadrul reuniunii de astăzi la nivelul viceministrului de externe pentru afaceri externe al Federației Ruse, Aleksandr Alimov, care supraveghează chestiuni legate de Națiunile Unite”, a declarat ambasadorul rus.

„Cu toate acestea, în ciuda tuturor încercărilor noastre de a convinge partea americană să emită o viză pentru el, în cele din urmă viza respectivă nu a fost acordat”, a adăugat Nebenzia.

El a spus că, în conformitate cu Acordul privind sediul ONU, accesul la sediul ONU din New York „trebuie să fie asigurat pentru toți oficialii statelor membre, fără excepție”.

Rusia, a mai afirmat ambasadorul Vasili Nebenzia, vede problema ca fiind „un caz flagrant de lipsă de respect față de președinția chineză a Consiliului de Securitate și față de subiectul aflat în discuție astăzi, cel al Cartei Națiunilor Unite”.