Mutarea lui Xi la vârful Partidului Comunist din China. Ce pregătește a cincea plenară, desfășurată cu ușile închise

Partidul Comunist Chinez a început luni o reuniune a cadrelor sale de conducere, menită să întărească disciplina și să-i determine pe oficiali să pună în aplicare ordinele Beijingului, pregătind terenul pentru o remaniere a leadership-ului, anul viitor, despre care se preconizează că va prelungi mandatul președintelui Xi Jinping cu încă cinci ani, informează Reuters.

Xi a prezentat participanților la reuniunea de patru zile a Comitetului Central al partidului un proiect de document axat pe „autoguvernarea completă și riguroasă a partidului”, despre care agenția de știri de stat Xinhua a scris că abordează provocările cu care se confruntă partidul comunist, inclusiv consolidarea capacității sale de guvernare, precum și prevenirea complacerii și combaterea corupției – campania emblematică a președintelui Xi.

Punerea în aplicare a deciziilor și planurilor majore ale Comitetului Central, cel mai mare dintre organismele de decizie de vârf ale partidului, nu trebuie să rămână la nivelul retoricii goale, se arată în comentariul agenției Xinhua.

„Este esențial atât să se perfecționeze normele și reglementările instituționale pentru a elimina lacunele și a consolida măsurile de protecție, cât și să se asigure punerea lor în aplicare efectivă”, menționează Xinhua.

Comitetul Central se va reuni în cadrul unei ședințe cu ușile închise de luni până joi – a cincea astfel de reuniune de la formarea actualei conduceri în 2022, cunoscută prin urmare drept „a cincea ședință plenară”.

Analiștii afirmă că aceasta ar putea fi ultima reuniune importantă a partidului înainte de remanierea conducerii, în 2027, când se preconizează că Xi își va păstra funcția de vârf pentru un al patrulea mandat.

„Ședința plenară îl va prezenta pe Xi ca fiind la conducere și capabil să-și continue mandatul”, a declarat Kerry Brown, directorul Institutului Lau China de la King’s College London. „Este probabil ca totul să se concentreze asupra lui, pentru a risipi orice zvonuri sau îndoieli cu privire la starea lui fizică și la capacitatea de a-și continua mandatul.”

Având în vedere că problemele politice de fond au fost deja stabilite în mare măsură în cadrul reuniunilor anterioare, „acesta va fi un plen în care aparențele vor conta la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, decât substanța”, a adăugat Brown.

Eradicarea corupției

Xi a condus o vastă campanie anticorupție în ultimii ani, care a dus la epurarea a sute de înalți funcționari și generali de vârf, inclusiv a unor foști aliați ai președintelui.

Deși unii susțin că epurările – în special cele care vizează cele mai înalte eșaloane ale forțelor armate – sunt destabilizatoare și subminează pregătirea de luptă, partidul a prezentat campania ca fiind atât necesară, cât și regeneratoare, afirmând că armata trebuie să treacă printr-o renaștere asemănătoare cu cea a păsării Phoenix, „să se scalde în flăcări și să fie forjată din nou”.

Comentariul agenției Xinhua a prezentat campania anticorupție ca o demonstrație de autoguvernare „susținută și sistemică” menită să „asigure că oficialii nu îndrăznesc, nu pot și nu doresc să comită acte de corupție”.

„Pentru investitorii și factorii de decizie de la nivel global, acest lucru semnifică o mai mare previzibilitate”, menționează agenția de presă de stat, susținând că China creează, de asemenea, un mediu mai transparent pentru cooperarea internațională, întrucât meritul și statul de drept prevalează asupra relațiilor personale și a mitei.

De obicei, între congresele majore ale partidului – care au loc de două ori pe deceniu – se organizează șapte ședințe plenare, fiecare fiind asociată, de regulă, cu o agendă specifică. Statutul partidului prevede organizarea a cel puțin unei ședințe plenare pe an.

A cincea ședință plenară dezbate de obicei strategia țării, planul cincinal, însă un al treilea plen neobișnuit de târziu, amânat cu mai mult de șase luni până la jumătatea anului 2024, a perturbat programul convențional.