Mutarea pregătită de Auchan. Ia locul Carrefour într-unul dintre cele mai mari mall-uri din București

Rețeaua Auchan va deschide două noi supermarketuri în București în perioada următoare, după ce a închis recent locația din subsolul magazinului Obor.

Potrivit site-ului Economica, Auchan va deschide un nou supermarket în One Gallery Floreasca și un hipermarket în centrul comercial Sun Plaza, din cartierul Berceni.

În acel mall, în spațiul în care se mută Auchan, funcționa în trecut un hipermarket Carrefour.

Auchan împlinește 20 de ani de prezență pe piața românească și are în prezent peste 500 de magazine, dintre care 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount și un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, și magazinul online auchan.ro.