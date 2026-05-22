Mutarea prin care Ucraina a reușit să-și recupereze porțiuni însemnate din teritoriul cucerit de Rusia

Ucraina a recucerit aproximativ 400 de kilometri pătrați de teritoriu după ce autoritățile ucrainene au scos din funcțiune mii de terminale Starlink utilizate ilegal de forțele ruse, potrivit evaluărilor serviciilor de informații americane citate de Kyiv Post.

Această evaluare a fost confirmată și de declarațiile oficialilor ucraineni. Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al Transformării Digitale, a declarat că dezactivarea rețelei Starlink, alături de dronele de atac la distanță medie, a contribuit la schimbarea balanței pe câmpul de luptă în favoarea Ucrainei.

Avansul a fost posibil, în parte, datorită unei slăbiri semnificative a capacităților rusești de pe linia frontului, potrivit unui raport al Agenției de Informații a Apărării din SUA (DIA), întocmit pentru Inspectorul General al Pentagonului.

Agenția subliniază cât de mult ajunseseră forțele Moscovei să se bazeze pe tehnologia comercială americană introdusă ilegal pentru a-și desfășura operațiunile zilnice de pe câmpul de luptă.

Timp de luni de zile, forțele ruse au folosit rețelele de aprovizionare de pe piața neagră pentru a instala mii de terminale SpaceX Starlink de-a lungul liniei frontului. Raportul DIA subliniază faptul că Kremlinul a folosit rețeaua de sateliți pentru a-și rezolva problemele cronice de comunicații tactice, utilizând date de mare viteză pentru a coordona mișcările trupelor și pentru a transmite în flux video în timp real imagini pentru atacurile cu drone și artilerie de la distanță mare.

Punctul de cotitură a avut loc în februarie, când echipele ucrainene de informații digitale, lucrând în strânsă colaborare cu SpaceX, au implementat un sistem riguros de verificare și au blocat orice terminal neautorizat care funcționa în zona de conflict.

„Lovitura dublă” suferită de ruși

Potrivit serviciilor de informații americane, impactul asupra operațiunilor rusești a fost imediat. Pierderea accesului la Starlink a slăbit capacitatea Rusiei de a coordona recunoașterea, operațiunile cu drone și țintirea artileriei de-a lungul unor porțiuni ale frontului.

Momentul întreruperii serviciului Starlink a fost de asemenea unul problematic pentru comandanții ruși. Concluziile DIA relevă că întreruperea serviciului de satelit a coincis cu o represiune internă agresivă a Kremlinului asupra utilizării aplicației de mesagerie Telegram în rândul soldaților săi.

Timp de ani de zile, trupele ruse au folosit Telegram ca un substitut informal și nesecurizat pentru radiourile militare defecte. Pierderea simultană atât a fluxurilor de date Starlink, cât și a accesului la Telegram a reprezentat o „lovitură dublă” pentru liniile frontului ruse, aruncând comandamentele de pe teren într-un vid de comunicații.

Operatorii de drone ucraineni care urmăreau liniile frontului în acel moment au raportat confuzie generală, panică localizată și cazuri de foc prietenos fatal în rândul unităților ruse în retragere.

„Fără Starlink, au fost practic împinși înapoi la comunicațiile din era Războiului Rece”, a spus un soldat ucrainean cu indicativul Konosh.

În timp ce evaluarea serviciilor de informații americane subliniază impactul întreruperii serviciului Starlink, oficialii ucraineni au evidențiat, de asemenea, faptul că în spatele avansurilor se află o planificare mai amplă a câmpului de luptă și operațiuni cu drone.

Președintele Volodimor Zelenski a declarat anterior că operațiunea din sud era deja în desfășurare înainte de decizia privind Starlink.