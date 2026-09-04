Mutarea miliardarului tech Peter Thiel din SUA în America de Sud a dat naștere unui val de speculații: „Au la putere un om care este chiar mai nebun decât ei”

Zeci de protestatari s-au adunat în fața conacului lui Peter Thiel din Buenos Aires în această săptămână, după ce prezența în țară a a cunoscutului și controversatului miliardar tech a fost dezbătută în parlamentul argentinian, relatează The Guardian.

Pur­tând măști albe în fața porților din fier forjat ale reședinței în valoare de 12 milioane de dolari, protestatarii au afișat pancarte pe care scria „Peter Hoțul” și „Nu legii lui Peter Thiel”. Miliardarul cofondator al PayPal a cumpărat conacul în aprilie, când și-a mutat familia în Argentina.

Prezența magnatului din domeniul tehnologiei în Argentina a provocat neliniște în țară. Unii au speculat că mutarea ar face parte dintr-un plan al acestuia de a se proteja în eventualitatea unui al Treilea Război Mondial.

Argentina, bogată din punct de vedere agricol și situată adânc în emisfera sudică, ar putea fi locul ideal pentru ca un miliardar din domeniul tehnologiei să „aștepte să treacă apocalipsa”.

Speculațiile au pornit de la numeroasele afirmații făcute de Thiel în ultimii ani, de cele mai multe ori în prelegeri pe care le-a ținut în spatele ușilor închise, legate de venirea „Antihristului” și a sfârșitului lumii.

Suspiciuni legate de legăturile miliardarului cu președintele Argentinei

The Guardian notează însă că evoluțiile recente din Argentina sugerează că Thiel ar putea avea și motive „mai puțin apocaliptice”.

Săptămâna trecută, la scurt timp după ce Thiel s-a mutat alături de familia sa la Buenos Aires, Camera Deputaților din Argentina a organizat o dezbatere de șase ore pe marginea unui set amplu de modificări legislative în materie de reglementare. Schimbările au fost propuse de guvernul de dreapta al președintelui Javier Milei.

Thiel, Milei și un oficial cu legături cu serviciile de informații argentiniene au fost invitați să răspundă la întrebări.

„Niciunul dintre ei nu a răspuns și niciunul dintre ei nu a venit la ședință”, a declarat Juan Marino, membru al Camerei Deputaților și lider al partidului de extrema stângă Piquetero.

Marino a spus că noile legi reprezintă un „pachet legislativ tehno-fascist”, menit să consolideze puterea în țară a miliardarilor americani din domeniul tehnologiei. Thiel nu a susținut public aceste legi, însă Marino și alții au afirmat că momentul în care au fost propuse este grăitor.

Protest în fața conacului lui Peter Thiel din Buenos Aires, FOTO: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Modificări pe placul miliardarilor din Silicon Valley

Ședința din Camera Deputaților a avut loc după ce deputați argentinieni din mai multe partide au adresat public guvernului solicitări de informații despre Thiel, întâlnirile sale și afacerile sale. Niciuna dintre aceste solicitări nu a primit răspuns.

Una dintre legi, „super RIGI”, ar institui un regim de investiții care ar oferi companiilor străine o cotă de impozitare favorabilă și o garanție de 30 de ani împotriva modificărilor legislative. Printre investițiile pe care Milei speră să le atragă sunt menționate în mod explicit centrele de date pentru inteligență artificială.

O altă lege, care a eșuat, urmărea eliminarea majorității restricțiilor privind cumpărarea de terenuri în Argentina de către cetățeni străini.

Un alt decret ar obliga anumite departamente ale administrației civile să distribuie serviciilor de informații ale statului cantități uriașe de date personale despre cetățenii argentinieni.

Nu există dovezi că Thiel ar fi susținut direct aceste legi. Însă în lunile de după mutarea familiei sale la Buenos Aires el a avut întâlniri cu ușile închise cu Milei și cu consilieri-cheie ai președintelui. Este neobișnuit ca un investitor străin să aibă un asemenea grad de acces.

În acest pachet de modificări legislative, Marino și alții văd amprenta intereselor mai largi ale lui Thiel în zona tehno-libertarianismului.

Peter Thiel, FOTO: Marco Bello / Getty images / Profimedia

„Argentina este un fel de laborator”

Decretul care oferă serviciilor de informații ale statului cantități uriașe de date personale ale argentinienilor vine într-un moment în care deputații argentinieni au adresat întrebări tot mai „țintite” cu privire la existența unor contracte nedeclarate între Palantir, compania pe care Thiel a cofondat-o, și statul argentinian, întrebări la care nu s-a primit niciun răspuns.

Legea privind terenurile, a spus Marino, ar fi putut deschide calea pentru „orașe startup” semi-autonome, precum controversatul proiect Próspera din Honduras. Thiel și-a exprimat susținerea pentru astfel de inițiative, afirmând că ele reprezintă o cale prin care libertarienii își pot crea zone aflate în afara controlului statului.

„Argentina este un fel de laborator”, a declarat Cecilia Nicolini, care reprezintă Argentina în parlamentul regional al Mercosur. Miliardarii americani din domeniul tehnologiei, afirmă ea, „folosesc Argentina ca pe un laborator, pentru că au la putere un om, Milei, care este chiar mai nebun decât ei”.

Pe timpul verii, Milei a scris un articol în Financial Times în care pleda pentru crearea unor „corporații non-umane” – „entități administrate de agenți AI sau roboți”, în cuvintele sale.

Această idee a amintit de o viziune prezentată de Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, care a prezis în 2024 că lumea ar putea fi în curând administrată de companii controlate de inteligența artificială. Însă astfel de idei ridică întrebări cu privire la răspunderea juridică a acestor entități comerciale propuse.