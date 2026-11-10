Mutările făcute de adversarii lui Netanyahu, imediat după instalarea noului parlament israelian. Incertitudine în Knesset

Parlamentarii aleși la scrutinul din 27 octombrie au depus marți jurământul în Knesset, unde Gadi Eisenkot încearcă să construiască o majoritate după ce a fost însărcinat de președinte să formeze noul guvern.

Imediat după învestirea noului Knesset, Yashar, partidul fostului general Eisenkot, a depus o serie de proiecte, inclusiv propuneri pentru crearea unei comisii de anchetă privind atacul lansat de Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023 și introducerea unei limite de mandate pentru funcția de prim-ministru, potrivit The Jerusalem Post.

În plus, Yashar a depus și proiecte care vizează abrogarea legilor adoptate în cadrul reformei judiciare a guvernului Netanyahu.

Fără o cale clară spre putere

Deși duminică a primit mandatul de formare a guvernului de la președintele Isaac Herzog, Eisenkot nu are o cale clară spre putere, potrivit Reuters.

Netanyahu, care a pledat pentru un guvern de unitate națională și a invocat amenințarea reprezentată de Iran, potrivit AFP, rămâne premier interimar până la învestirea unui nou guvern.

Alianța partidului său, Likud, cu formațiuni de extremă dreapta și ultraortodoxe a pierdut majoritatea la alegerile din 27 octombrie, iar în prezent deține 53 dintre cele 120 de mandate din Knesset.

Yashar și facțiunile partenere au 48 de mandate și trebuie să încheie acorduri cu alte grupuri pentru a-l învesti pe Eisenkot. Există posibilitatea unei alianțe cu formațiunile arabe, care au 19 parlamentari și îi împărtășesc opoziția vehementă față de Netanyahu.

Impasul politic din Israel a sporit riscul unui mandat scurt pentru noul parlament, în condițiile în care, dacă niciuna dintre tabere nu reușește să formeze un guvern, ar putea urma o nouă rundă de alegeri.

Apelul președintelui

La ceremonia de depunere a jurământului, președintele israelian Isaac Herzog a îndemnat noul parlament să găsească o soluție de „compromis”.

„Trebuie să faceți totul pentru a evita repetarea alegerilor”, a declarat Herzog.

„Întindeți mâna pentru compromis, chiar și între rivali… Priviți-vă unii pe alții cu generozitate. Este multă muncă de făcut aici și necesită capacitatea și experiența care se găsesc în fiecare parte a acestei Camere”, a mai spus președintele Israelului.