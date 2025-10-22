Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, la trei zile de la jaful de „88 de milioane de euro”. Galeria de unde au fost furate bijuteriile rămâne însă închisă

Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă, potrivit AFP, citată de News.ro.

Tot miercuri, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, va da explicaţii în faţa Comisiei pentru cultură a Senatului francez, precizează sursa citată.

Pe 19 octombrie, într-un raid extrem de profesionist, desfășurat în plină zi, patru hoți cu cagule au oprit în fața Luvrului, pe un drum de-a lungul Senei.

În jurul orei 9.30, la aproximativ o jumătate de oră după ce se deschisese muzeul – hoții se aflau în partea de sud a clădirii, cu o utilitară cu nacelă și scară extensibilă. Așa au urcat la fereastra balconului de la etajul al doilea. Aici, au pătruns înăuntru folosind un polizor unghiular și alte unelte electrice, au declarat autoritățile.

Au spart vitrine de sticlă, furând bijuteriile prețioase, dar când alarmele au sunat în muzeu, alertând paznicii, hoții au plecat rapid, fugind pe motociclete. Jaful a durat mai puțin de 10 minute, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez. El a spus că a fost opera „unei echipe experimentate care, în mod evident, cercetase locația”.

Printre piesele furate se numără o tiară, cercei și un colier cu safire din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense, precum și piese din setul Marie-Louise.

Procurorul din Paris care se ocupă de anchetă, Laure Beccuau, a anunţat marţi seara că prada hoţilor de la Luvru este estimată la 88 de milioane de euro.