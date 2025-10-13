FOTO Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Ce au discutat

Fosta mare gimnastă, Nadia Comăneci, și șeful Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, au avut luni o întâlnire la Palatul Victoria cu Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna, potrivit News.ro.

Întâlnirea s-a desfășurat în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria și a avut ca teme de discuţie pregătirile care se fac pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi pentru Gala dedicată gimnastei, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor, potrivit site-ului Guvernului.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme).

La întâlnire s-a discutat, de asemenea, și despre organizarea unor competiţii de gimnastică, evenimente sportive, educative şi despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

„În memoria societăţii româneşti numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale şi performanţele realizate au inspirat şi vor continua să inspire”, a afirmat Bolojan. El a mai spus că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor.

Un alt subiect al întâlnirii a fost încurajarea practicării sportului de către copii şi tineri.